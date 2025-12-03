Blokada iz UIO BiH: Ugroženo otvaranje graničnog prelaza Gradiška

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kojeg imenuje Vlada Federacije BiH onemogućio je preraspodjelu zaposlenih u UIO i početak rada novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

Izvor: Integral inženjering

Član, kojeg imenuje Vlada FBiH, glasao na sjednici Upravnog odbora UIO protiv formalnih izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, navodi se u saopštenju.

Ističu da je na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora UIO u pitanje dovedeno stavljanje u upotrebu potpuno funkcionalnog i logistički opremljenog, novoizgrađenog graničnog prelaza Gradiška.

Predsjednik Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić sazvao je novu sjednicu za sutra, uz uvjerenje da će neslaganja biti prevaziđena u interesu ljudi koji žive i rade u BiH.

Iz Ministarstvu bezbjednosti u Savjetu ministara Srni je ranije rečeno da se otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška očekuje 11. decembra.

