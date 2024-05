Radovi počinju krajem sedmice: Hrvatska počela graditi prelaz kod Gradiške

Izgradnja graničnog prelaza na brzoj cesti u završnoj fazi izgradnje kod mosta blizu Gradiške na hrvatskoj strani počeće krajem ove sedmice, potvrđeno je u Ministarstvu finansija Hrvatske.

Izvor: Miomir Jakovljević / Anadolija

Naime, u ovom Ministarstvu su nam prethodno bili najavili da će 10. aprila izvođač biti uveden u radove, te da je rok izgradnje 12 mjeseci. Sada su nam rekli da je izvođač uveden na gradilište 10. aprila kao po planu, ali da bi radovi trebalo da počnu do kraja ove sedmice.

"U toku je dopremanje potrebnih gradilišnih kontejnera i ograde, a do kraja sedmice, potrebnih mašina i opreme te građevinske armature. Dakle, po predaji gradilišta izvođaču, radovi teku prema planiranoj dinamici", rekli su oni za Nezavisne novine.

Napomene radi, Hrvatske ceste kao investitor su pri kraju izgradnje prvog dijela brze ceste od novoizgrađenog mosta na Savi kod Gradiške do postojeće ceste ka autoputu Zagreb – Beograd, ali završetak ovih poslova, koje izvodi banjaluči Integral inženjering, neće značiti mnogo ako ne bude izgrađen granični prelaz. Prošle godine je potvrđeno da bi Integral radove mogao zavšiti tokom ovog ljeta, ali, obzirom da se granični prelaz tek počinje graditi, čak i ako do toga dođe cesta neće moći biti otvorena. Prije nekoliko sedmica iz ovog hrvatskog preduzeća potvrđeno je da je došlo do manjih pomijeranja u rokovima, zbog vremenskih prilika.

Ako se ispoštuje rok izgradnje od 12 mjeseci, to znači da brza cesta neće biti otvorena do aprila naredne godine.

Nataša Miletić, portparolka Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske je podsjetila da je most na Savi kod Gradiške plaćen 20 miliona evra, ali da nije pušten u saobraćaj upravo zato što Hrvatska nije izgradila granični prelaz.

"Takođe i hrvatska strana nije izgradila planiranu pristupnu saobraćajnicu, odnosno brzi put do petlje Okučani. Republika Srpska je ispoštovala svoj dio i završila neophodne aktivnosti, te očekujemo da hrvatska strana ispoštuje svoju obavezu", rekla je ona. Posebno je naglasila da je granični prelaz kod Gradiške je jedan od najznačajnijih za BiH.

"Neupitno je da će nakon izgradnje novog graničnog prelaza kod Gradiške i dionice brzog puta na hrvatskoj strani do petlje Okučani, dionica autoputa Banjaluka – Gradiška postati daleko privlačnija i konkurentnija, pošto će se vezati sa evropskim Koridorom deset, što će implicirati drastično povećanje protoka na istoj i dovesti do mnogo većeg nivoa usluge, imajući u vidu da je dionica autoputa Banjaluka – Gradiška puštena u upotrebu davne 2011. godine", rekla je Miletićeva.

Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH, je nedavno rekao da je ovaj prelaz, kao i sličan kod Svilaja, u prioritetu njegovog ministarstva, odnosno dva mosta koja su izgrađena preko Save.

"Oba projekta su podržana grantovima EU. Funkcionalna upotreba oba mosta je, na žalost, još uvijek na čekanju. Trenutno, preko mosta kod Svilaja mogu saobraćati putnička vozila, ali je upotreba za teretni saobraćaj uslovljena stavljanjem u punu upotrebu mosta kod Gradiške. Novi most preko rijeke Save kod Gradiške u potpunosti je spreman za puštanje u promet, ali uslovi sa strane Republike Hrvatske još uvijek nisu ispunjeni. Osnovni problem danas predstavlja neizgrađen granični prelaz, a što je u nadležnosti Ministarstva finansija Republike Hrvatske. Dio pristupne saobraćajnice koji bi omogućio funkcionalan pristup autoputu prema Zagrebu je u poodmakloj fazi gradnje", rekao je on.

Dodao je da je propuštena prilika što Hrvatska nije pristala da se već izgrađeni granični prelaz s bh. strane koristi kao zajednički, jer se Hrvatska opredijelila za izgradnju novog vlastitog prelaza.

"Kao resorno ministarstvo, zahtjevamo da se, što je moguće prije, započne i završi izgradnja ovog veoma važnog graničnog prelaza kako bi i most mogao da ispunjava svoju osnovnu funkciju", rekao je on i dodao da je opredjeljenje ministarstva da oba prelaza budu u funkciji tokom ove godine.

(Mondo)