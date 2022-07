U petak ozvaničenje završetka izgradnje mosta na Savi kod Gradiške

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić izjavio je da će most preko rijeke Save kod Gradiške, dati puni doprinos bržem, sigurnijem i lakšem transportu robe i ljudi, a samim tim i privrednom razvoju Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Ćorić je istakao da je ovaj most jedan od najznačajnijih objekata putne infrastrukture u Srpskoj i BiH, zahvaljujući kojem će mreža auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao kapitalni infrastrukturni projekat u Srpskoj, dobiti puni smisao, jer će povezivanjem na transevropski Koridor 10 i auto-put Beograd – Zagreb biti direktno povezana na evropsku transportnu mrežu.

"Završetkom izgradnje mosta preko Save kod Gradiške, Republika Srpska i BiH na korak su do Evrope i evropske mreže savremenih saobraćajnica. Ostalo je još da se izgradi pristupna saobraćajnica na hrvatskoj strani da bi se konačno osjetilo olakšanje u prelasku granice i protoku roba i ljudi između Republike Srpske, BiH i EU", poručio je Ćorić.

Ćorić je napomenuo da je ugovorena vrijednost radova 19,5 miliona evra, te da su izgradnju mosta finansirali Ministarstvo transporta i komunikacija BiH i "Hrvatski putevi", uz pomoć grant sredstava EU koja je dala veliki doprinos u realizaciji projekta.

On je naveo da je izgradnja mosta, čiji će završetak svečano biti obilježen u petak, 29. jula, tekla kontinuirano i bez zastoja, zahvaljujući dobroj organizaciji izvođača.

Ćorić je podsjetio da su radovi zavnično počeli 11. oktobra 2019. godine, a da je rok za završetak bio dvije i po godine, čega se izvođač u potpunosti držao, uprkos otežanim uslovima rada na samom početku izgradnje, izazvanih pandemijom virusa korona.

"Propisane mjere zaštite, kao i činjenica da se radilo u pograničnom pojasu dvije države, značajno su otežavale sam proces izgradnje mosta, uvoza materijala, transporta robe i prelaska ljudi", rekao je Ćorić.

Izabrani izvođač radova je konzorcijum koji čine kompanije "Integral inženjering" iz Laktaša i zagrebačke "Đuro Đaković montaža" i "Zagreb montaža".

Most preko Save dug je 426 metara, rasponska konstrukcija podijeljena je u 29 čeličnih segmenata, a svaki od segmenata na 12 do 16 podsegmenata, radi lakšeg transporta od proizvodnog pogona do gradilišta.

Za most je utrošeno 4.900 tona čelika, te 35.000 metara kvadratnih premaza za hidroizolaciju sa spoljne i unutrašnje strane mosta. U izgradnji mosta ukupno je korišteno oko 140 građevinskih proizvoda.

