Autoputevi RS: Sljedeće sedmice završetak gradnje mosta na Savi kod Gradiške

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević izjavio je Srni da će sljedeće sedmice biti ozvaničen završetak radova na mostu na Savi kod Gradiške.

Izvor: Andolija

Stanarević je naglasio da je na hrvatskoj strani počela izgradnja brzog puta do petlje u Okučanima, koji treba da bude završen u naredne dvije godine.

On je najavio i skori početak gradnje dionice auto-puta od Rače do Bijeljine, dužine 17 kilometara, čija je ugovorena vrijednost 258.169.560 KM.

"Izvođač radova je preduzeće `Integral inženjering`, a početak gradnje očekujemo u narednih 20 dana. Imamo određene proceduralne prepreke, koje otklanjamo u hodu", rekao je Stanarević.

On je naveo da se očekuje i skori završetak prve faze Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, dužine pet i po kilometara, od Tovire do Kostajnice, koja bi sredinom narednog mjeseca trebala da bude puštena u saobraćaj.

"Radovi na drugoj fazi Koridora idu dobrom dinamikom. To je dionica do Putnikovog brda, odnosno do granice sa Federacijom BiH /FBiH/, gdje sarađujemo sa `Autocestama FBiH`. To je možda najkomplikovanija dionica Koridora kroz Republiku Srpsku, na kojoj imamo dva velika tunela i dosta potpornih zidova", podsjetio je Stanarević.

Stanarević je napomenuo i da je ugovorena gradnja nove petlje kod aerodroma u Mahovljanima, koja će služiti isključivo za potrebe aerodroma, a čija je vrijednost 11.662.568 KM.

Kad je riječ o auto-putu Banjaluka-Prijedor, Stanarević je naveo da je razgovarao sa predstavnicima kompanije "Šandong" koji imaju koncesioni ugovor za tu dionicu, na kojoj je bilo mnogo problema sa eksproprijacijom zemljišta.

"Dio tog posla, na dužini od dva i po kilometra je riješen, tako da bi radovi iz Prijedora trebali da krenu što prije. Rok za izgradnju ovog auto-puta je tri godine", rekao je Stanarević.

On je napomenuo da je u toku izbor izvođača za najveću dionicu Koridora "Pet ce" kroz Republiku Srpsku, od Doboja do Vukosavlja, dugu 36 kilomtara.

"Imali smo pretkvalifikacioni ciklus i sad počinju kvalifikacije za izbor izvođača. Očekujem da za dva mjeseca imamo izvođača radova na toj dionici, čime bi završili ciklus izbora izvođača za Koridor `Pet ce`, kao jedne od bitnih dionica i u Republici Srpskoj i u BiH", precizirao je Stanarević.

Govoreći o novim dionicama auto-puta, Stanarević je naveo da je kineska kompanija "Sinohidro" zainteresovana za gradnju auto-puta Banjaluka - Mrkonjić Grad, dok je u završnoj fazi tenderski postupak za dionicu Brčko-Vukosavlje.

"Sljedeće sedmice imamo sastanak sa Evropskom investicionom bankom /EIB/ i Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ oko implementacije projekta obilaznice oko Banjaluke, duge oko 18 kilometara, od Glamočana do Banjaluke-jug", najavio je Stanarević.

Stanarević je rekao da će na sastanku biti riječi o mogućnostima kreditnog zaduženja i grantovima, dodajući da bi ova dionica mnogo značila za Banjaluku.

On je istakao da je pred "Autoputevima" ogroman posao, zbog čega će u narednih 15 dana biti raspisan konkurs za prijem osam inženjera.

"U planu su neka rješenja za elektronsku naplatu putarine. Cilj nam je da korisnici tagove mogu dopunjavati na svim benzinskim pumpama, a ne samo na našim prodajnim mjestima, kod naplatnih kućica, kao što je sada slučaj", npomenuo je Stanarević.

On je istakao da su planirani sastanci sa nadležnima u FBiH i Srbiji, kako bi se jedan uređaj za elektronsku naplatu putarine mogao koristiti na auto-putevima, umjesto sadašnja tri, da bi se ubrzao protok ljudi i robe.

Stanarević je naveo i da se cijena putarine neće mijenjati, ali da će biti promjena za određena kombi vozila, kojima se sada naplaćuje putarina za treću kategoriju vozila, iako joj ne pripadaju.