Stanivuković optužio skupštinsku većinu za sabotažu, pa pozvao rukovodstvo Srpske na razgovor

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je iznio brojne planove za razvoj Grada, ali i optužio skupštinsku većinu za sabotiranje.

Gradonačelnik Draško Stanivuković pozvao je Skupštinu grada Banjaluka da što prije zakaže sjednicu kako bi se riješila značajna pitanja vodosnabdijevanja sa rezervoara Tunjice jedan i dva i Gradskog olimpijskog bazena.

"Zvanični dogovor sa skupštinskom većinom bio je da hoće da podrže razvoj Banjaluke čim se pribavi građevinska dozvola za vodovodni sistem Tunjice 1 i 2. Dakle, SNSD je rekao da će zakazati sjednicu čim dobijemo građevinsku dozvolu za ovaj projekat. Mi smo dobili građevinsku dozvolu, a oni još nisu zakazali sjednicu", kazao je gradonačelnik na današnjoj konferenciji za novinare i upitao zbog čega ne žele da se riješi ovo pitanje.

Napomenuo je da je u ovom trenutku, kada je riječ o gradskoj administraciji, sve spremno da Skupština zasjeda i da se riješi ovo jedno od najvažnijih infrastrukturnih pitanja za ovaj dio Banjaluke.

"Pozivam da se sjednica što prije zakaže i da se pošalje poruka građanima tog dijela Banje Luke. Na sjednici nam treba 16 ruku da se riješi ovo pitanje", kazao je gradodnačelnik i pokazao građevinsku dozvolu za vodovodni sistem Tunjice.

Napomenuo je da se na ovom području ovog ljeta održava uredno vodosnabdijevanje iako je jun bio najsušniji od kada se vrše mjerenja od 1961. godine.

"Kako je moguće da ovog juna nije bilo nestašica vode u odnosu na prošlu predizbornu godinu i sada sa sigurnošću možemo reći da su tada na sceni bile sabotaže sistema. Ista situaicija je bila i sa navodnim saobraćajnim gužvama u gradu, a danas tih gužvi nigdje nema. Dakle, sve to pokazuje da su na sceni bile brojne sabotaže", naveo je gradonačelnik.

"VRATITE PARE ZA GOB"

Osim da se riješi pitanje vodovodnog sistema, pozvao je da se riješi i pitanje Gradskog olimpijskog bazena.

"Politika se umješala u rad Gradskog olimpijskog bazena, to nikada nije trebalo da se dogodi. Sada pozivaju na sastanak plivače, nudiće im rješenje problema. I to im je ustaljen sistem, prvo blokiraju na gradskom nivou, a onda pomažu sa republičkog nivoa – tako sa prevozom, azilom, sad i sa bazenom. Mi smo ponudili realokaciju odnosno rješenje i pozivamo SNSD da vrate pare za Gradski olimpijski bazen i da nam djeca nastave trenirati na bazenu. Skinuli su sredstva koja smo planirali i tražimo sastanak sa svim klubovima i Skupštinom u cilju da se zakaže sjednica i što prije da se to pitanje riješi", kazao je gradonačelnik.

"PRLJA SE NAJSVETIJA PRIČA"

Govoreći o Centralnom spomen – obilježju kazao je da se nažalost ova najsvetija priča „prlja“.

"Mi smo obezbijedili finansije i to će biti spomen-obilježje na ponos cijele nacije. Pozivam rukovodstvo Republike Srpske i Javni servis Republike Srpske da se ova priča ne tematizuje na negativan način i da se ne prlja", naglasio je gradonačelnik i dodao da je lažna priča da će nečije ime nedostajati na pločama na spomeniku.

"Struka se uključila i sva imena u vezi sa Odbrambeno-otadžbinskim ratom biće na ovom spomen-obilježju. Ako se dese neki propusti, ima prostora da se sve popravi i doda. Dakle, mi ćemo to završiti sviđalo se to nekom ili ne sviđalo, ali ne dozvoljavam da tu priču neko prlja i kvari", poručio je gradonačelnik.

KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG BROJA ZAPOSLENIH

Kada je riječ o broju radnika u Gradskoj upravi, kazao je da nije tačna informacija koja se plasira u javnosti da je zaposleno 1.500 radnika.

"U ovom trenutku zaposleno je 798 radnika u Gradskoj upravi. Tako da je izmišljena i lažna priča da je zaposleno 1.500 radnika. Zbog iznesenih laži podnijećemo krivične prijave", istakao je gradonačelnik i naveo da je u Gradskoj upravi bilo 767 zaposlenih kada je preuzeo mandat gradonačelnika.

Napomenuo je da ono što niko nije uradio, uradila je ova gradska administracija, ojačala i podmladila Vatrogasnu brigadu.

Kako je naveo, u javnim gradskim ustanovama i preduzećima radi 900 radnika i to nije Gradska uprava.

POZIV RUKOVODSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Gradonačelnik Draško Stanivuković zatražiće sastanak sa direktorom JP „Putevi Republike Srpske“ kako bi razgovarali o stanju magistralnih puteva na području Banje Luke i drugim relevantnim projektima koje je Grad radio u saradnji sa ovim preduzećem.

"Nijedan magistralni put nema vidljivu horizontalnu signalizaciju, putevi su isprljani, nisu vidljivi ni pješački prelazi, a osim toga trebalo bi da nastavimo i sa izgradnjom kružnih raskrsnica, zbog čega tražimo sastanak. Svakako to će biti prilika da se razgovara i o pitanju mosta u Česmi", rekao je Stanivuković.

On je dodao da je Grad spreman da radi.

"Mi smo spremni da radimo. Imamo potpisan sporazum sa Vladom koja je trebalo da izdvoji pet miliona KM za kružne raskrsnice, međutim izdvojili su samo 1,5 miliona KM. Povukli su „ručnu“ pred izbore prošle godine i nakon toga nijedan projekat nije nastavljen", naglasio je gradonačelnik Banje Luke, dodavši da se ista priča deseila i po pitanju izgradnje Centralnog spomen-obilježja.

Ipak, prema njegovim riječima, neće se baviti kritikama, već će uputiti još jedan poziv Vladi Srpske i JP „Putevi Republike Srpske“ da se što prije zakaže zajednički sastanak, kako bi se nastavio infrastrukturni razvoj grada.

"Spremni smo da razgovaramo i uputićemo i zvanični poziv svim republičkim institucijama da se konačno sjedne i racionalno razgovara", zaključio je Stanivuković.

