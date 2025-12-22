Hitno potrebna krv za povrijeđenog u udesu kod Prijedora

Mirku B., koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Prijedora, hitno su potrebni davaoci krvi kako bi mu pomogli u oporavku.

On se trenutno nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gdje je prevezen nakon teškog udesa u mjestu Gornji Garevci.

Svi građani koji žele pomoći mogu dragocjenu tečnost darovati i u Službi transfuzije u bolnici u Prijedoru. Kako prenosi portal PrijedorDanas, krvna grupa nije bitna, ali bi za pacijenta bilo idealno ukoliko se jave davaoci koji imaju krvnu grupu O negativna (O-).

Podsjećamo, teška saobraćajna nezgoda se dogodila u petak, 19. decembra, na magistralnom putu Prijedor–Banjaluka. Među povrijeđenim osobama su bila i djeca.