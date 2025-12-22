logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hitno potrebna krv za povrijeđenog u udesu kod Prijedora

Hitno potrebna krv za povrijeđenog u udesu kod Prijedora

Autor Dušan Volaš
0

Mirku B., koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Prijedora, hitno su potrebni davaoci krvi kako bi mu pomogli u oporavku.

shutterstock_2377692111.jpg Izvor: Shutterstock

On se trenutno nalazi na liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci, gdje je prevezen nakon teškog udesa u mjestu Gornji Garevci.

Svi građani koji žele pomoći mogu dragocjenu tečnost darovati i u Službi transfuzije u bolnici u Prijedoru. Kako prenosi portal PrijedorDanas, krvna grupa nije bitna, ali bi za pacijenta bilo idealno ukoliko se jave davaoci koji imaju krvnu grupu O negativna (O-).

Podsjećamo, teška saobraćajna nezgoda se dogodila u petak, 19. decembra, na magistralnom putu Prijedor–Banjaluka. Među povrijeđenim osobama su bila i djeca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

humanitarna pomoć humanost saobraćajna nesreća Prijedor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ