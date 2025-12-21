logo
Teška saobraćajka kod Prijedora: Troje povrijeđenih, učestvovala tri vozila (FOTO/VIDEO)

Teška saobraćajka kod Prijedora: Troje povrijeđenih, učestvovala tri vozila (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

U teškom sudaru tri automobila koji se dogodio juče u mjestu Gornji Orlovci kod Prijedora, dvije osobe su zadobile teške tjelesne povrede, dok je jedna državljanka Njemačke povrijeđena, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Teška saobraćajka kod Prijedora: Troje povrijeđenih, učestvovala tri vozila (FOTO/VIDEO) Izvor: prijedordanas.com

Nezgoda se dogodila oko 16:05 časova na lokalnom putu, a silina udara bila je tolika da je na terenu bila neophodna i intervencija vatrogasaca.

Prema pisanju lokalnog portala "Prijedor danas", prizor nakon udesa bio je dramatičan: jedno vozilo je od siline udara završilo u kanalu pored puta, drugo je ostalo na kolovozu, dok se treće zaustavilo tek nakon udara u parkirani kamion.

Teške tjelesne povrede zadobili su državljanin Austrije D. P, koji je upravljao "mazdom", i Prijedorčanin M. M. koji se nalazio za volanom "forda". Oba vozača su nakon ukazane prve pomoći hitno prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci na dalje liječenje.

U istom udesu povrijeđena je i njemačka državljanka S. M. B, koja je bila suvozač u "fordu", a ljekari se još nisu izjasnili o stepenu njenih povreda.

Trećim vozilom marke "kedi" upravljao je B. I. iz Prijedora. Policijski službenici Policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj na mjestu događaja, a detaljnom istragom biće utvrđeni tačni uzroci i okolnosti koji su doveli do ove nezgode.

