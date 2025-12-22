logo
Cijene nafte skočile više od dva odsto: Uzrok rast geopolitičkih tenzija

Cijene nafte skočile više od dva odsto: Uzrok rast geopolitičkih tenzija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Cijene nafte porasle su danas za više od dva odsto pošto su geopolitički rizici pojačali bojazan od pada ponude, pokazuju podaci sa berzi.

Tanker za naftu Izvor: Shutterstock

Sirova nafta brent danas se prodavala za oko 62 dolara po barelu, dok je barel nafte u SAD koštao 57,8 dolara po barelu, prenosi "Trejding ekonomiks".

Američke snage su nedavno zauzele tanker "Senčuris", koji je prevozio oko dva miliona barela venecuelanske sirove nafte, što ukazuje na pokušaje Vašingtona da smanji prihode administracije predsjednika Venecuele Nikolasa Madura.

Venecuela ima najveće rezerve sirove nafte na svijetu, ali njen izvoz, uglavnom u Kinu, sada čini manje od jednog procenta globalne ponude, što ograničava direktan uticaj na cijene, ali povećava rizike.

Dodatna zabrinutost se pojavila nakon što je Ukrajina izvršila napad dronom na ruski tanker iz takozvane "flote u sjenci" u Sredozemnom moru, poslije ranijih napada na rusku energetsku infrastrukturu.

