Kružni tok 260 metara ispod talasa: Norveška gradi najduži i najdublji podvodni tunel na svijetu (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Norveška je započela realizaciju jednog od najambicioznijih infrastrukturnih projekata na svijetu – izgradnju podvodnog tunela Rogfast, koji će svojom dužinom i dubinom postaviti nove svjetske rekorde.

Norveška gradi najduži i najdublji podvodni tunel na svijetu (FOTO/VIDEO) Izvor: Youtube/Statens vegvesen

Tunel dugačak 27 kilometara, čiji naziv dolazi od regije Rogaland i norveškog izraza za "fiksnu vezu", postaće ključni dio autoputa bez trajekata duž zapadne obale zemlje. Sa najdubljom tačkom od čak 392 metra ispod nivoa mora, Rogfast će biti znatno dublji od bilo kog drugog podmorskog tunela, poput japanskog Seikana ili tunela ispod Lamanša.

Izvor: Youtube/Statens vegvesen

Osnovni cilj ovog poduhvata, vrijednog oko dvije milijarde evra (25 milijardi kruna), jeste značajno poboljšanje povezanosti i skraćivanje vremena putovanja.

Zamjenom sadašnjih trajektnih linija, put između Bergena i Stavangera biće kraći za oko 40 minuta, što će stvoriti bržu i pouzdaniju vezu između ključnih regiona. En Brit Moen, rukovodilac projekta u kompaniji "Skanska", ističe da će ovo olakšati svakodnevna putovanja i osigurati bolju integraciju gradova duž obale.

Tehnološki, Rogfast predstavlja vrhunac savremenog inženjerstva. Tunel će imati dva odvojena cijevna prolaza sa po dvije saobraćajne trake, dok će se na polovini trase, na dubini od 260 metara, nalaziti specifičan dvostruki kružni tok povezan sa ostrvom Kvitsoj.

Izgradnja se izvodi istovremeno sa oba kraja uz upotrebu laserskih mernika i digitalnih modela, sa ciljem da se građevinske ekipe spoje u sredini uz marginu greške od svega pet centimetara. Iako su radovi, započeti 2018. godine, bili privremeno obustavljeni zbog troškova, projekat je obnovljen krajem 2021, a konačan završetak ovog podvodnog giganta očekuje se 2033. godine.

Norveška tunel saobraćaj

