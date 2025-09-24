Norveška princeza se bori sa neizlječivom bolešću: Otkazala obaveze radi rehabilitacije

Poslije Kejt Midlton, još jedna evropska princeza boluje od teške bolesti.

Izvor: Victoria Jones / PA Images / Profimedia

Norveška krunska princeza Mete Merit otkrila je da se njeno zdravstveno stanje pogoršalo i da se povlači sa kraljevskih dužnosti tokom oktobra.

Nakon što joj je dijagnostikovana hronična plućna fibroza, bolest koja otežava disanje i značajno mijenja kvalitet života, princeza je odlučila da započne intenzivnu rehabilitaciju i posveti se oporavku.

Javnost u Norveškoj, ali i širom Evrope, zabrinuta je što je još jedna evropska princeza, pored Kejt Midlton, tako teško obolela.

Norveška kraljevska kuća saopštila je da će princeza Mete Merit početkom oktobra započeti mjesečnu pulmološku rehabilitaciju, zbog čega neće obavljati zvanične dužnosti tokom tog mjeseca.

Ona se bori sa neizlječivom bolešću pluća, koja joj je otkrivena još 2018. godine. Njoj je dijagnostikovana hronična plućna fibroza, bolest pri kojoj dolazi do stvaranja ožiljaka na plućima, što otežava disanje i prenos kiseonika u krv.

Izvor: Hannah McKay / PA Images / Profimedia

"Njeno kraljevsko veličanstvo krunska princeza Mete Merit u oktobru neće obavljati zvanične zadatke, osim nekoliko izuzetaka, poput svečane večere za predstavnike Stortinga 23. oktobra," navodi se u saopštenju. Povratak kraljevskim obavezama planiran je za novembar.

Na nedavnom događaju u Norveškom narodnom muzeju, princeza je otvoreno govorila o svom stanju, otkrivši da se bolest u protekloj godini pogoršala i da je upravo to razlog njenog povlačenja:

"To je trebalo da uradim odavno, ali sada je pravi trenutak. Uradiću to jer mi je potrebna veća pomoć nego ranije da bih se izborila sa svakodnevicom i životom sa plućnom fibrozom," rekla je princeza.

Mete Merit, koja ima 52 godine, dodala je i da joj je važno da se poveže sa ljudima koji prolaze kroz isto oboljenje i da nauči kako bolje da upravlja životom sa hroničnom bolešću.

U martu je kraljevska kuća već potvrdila da je bolest uznapredovala i naglasila da će se obaveze princeze ubuduće prilagođavati njenom zdravstvenom stanju.

"Princeza svakodnevno ima simptome i tegobe koji utiču na mogućnost obavljanja dužnosti. Potrebno joj je više odmora, a svakodnevni ritam se menja brže nego ranije. Ona, međutim, ima snažnu želju da nastavi da radi, pa ćemo njen program organizovati tako da može da kombinuje zdravlje i obaveze," saopšteno je.