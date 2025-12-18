logo
Već kažu da će biti najbolja serija u 2026. godini: Mračno ostvarenje uskoro stiže na Netfliks

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Serija "Jo Nesbo’s Detective Hole” je opisana kao priča o opsesiji, izdaji i zamagljenim granicama između pravde i osvete.

serija Jo Nesbo’s Detective Hole stiže na netflix Izvor: Netflix

Ljubitelji kriminalističkih romana Ju Nesbea konačno dolaze na svoje. Netfliks je objavio prve fotografije i potvrdio datum premijere dugo očekivane serije o kultnom norveškom detektivu Hariju Huleu.

Serija pod nazivom “Jo Nesbo’s Detective Hole” stiže na striming servis 26. marta naredne godine, a prvi kadrovi Tobijasa Santelmana u glavnoj ulozi nagovještavaju mračnu, napetu i sirovu atmosferu.

Jo Nesbo’s Detective Hole | It's officially a wrap! | Netflix
Izvor: YouTube

Radnja serije, koja će imati devet epizoda, vodi gledaoce u sjenovite ulice Osla, gdje ništa nije onako kako izgleda na prvi pogled. Uz Tobijasa Santelmana kao legendarnog antiheroja Harija Hulea, glumačku ekipu predvode i Džoel Kinaman u ulozi njegovog korumpiranog kolege i protivnika Toma Valera, kao i Pija Tjelta u ulozi Rakel Foke.

Oglasio se i autor Ju Nesbe

Svoje uzbuđenje nije krio ni sam autor, koji je ujedno i kreator i izvršni producent serije.

"Napokon možemo da otkrijemo datum premijere i podijelimo ovaj prvi pogled na Tobijasa Santelmana kao Harija Hulea. Vidjeti Tobijasa kako oživljava Harija bilo je zaista uzbudljivo i označava novo poglavlje za lik. Radujem se što ću podijeliti njegovu interpretaciju Harija sa publikom i što će nam se pridružiti na istinski mračnom i uvrnutom putovanju“, izjavio je Ju Nesbe.

Napeta igra mačke i miša

Serija je opisana kao priča o opsesiji, izdaji i zamagljenim granicama između pravde i osvete. U središtu radnje nalazi se napeta igra mačke i miša između dvojice policajaca koji se nalaze na suprotnim stranama zakona. Dok se briljantni, ali izmučeni detektiv Hari Hule bori sa sopstvenim demonima, mora da učini sve kako bi uhvatio serijskog ubicu i istovremeno priveo Toma Valera pravdi – prije nego što bude prekasno. Režiju potpisuju Ojestajn Karlsen i Ana Zakrison.

Tagovi

netflix serije knjige Norveška

