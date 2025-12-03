Top 4 najgledanije serije: Fantastičan psiho-triler se bindžuje u danu, zbog jedne pao i Netfliks

Donosimo vam spisak hitova koji su osvojili gledaoce.

Izvor: Netflix/printscreen

Ako si u potrazi za serijama koje ne samo da drže pažnju, nego i nose dobru priču i atmosferu, donosimo vam četiri naslova koji trenutno vladaju Netfliks top listama.



Od psiholoških trilera do SF klasika, za svakoga ima ponešto.

The Beast in Me

Radnja prati spisateljicu Egi Vigs koja, nakon lične tragedije i kreativnog blokiranja, počne da sumnja u svog novog, misterioznog komšiju, milijardera Najla Džarvisa, i shvati da ništa nije onako kako izgleda.

The Beast in Me | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Egi ubrzo ulazi u opasnu igru manipulacija i tajni, pitajući se ko je stvarno žrtva, a ko predatori.

Absentia

U ovoj triler seriji glavna junakinja je agentkinja FBI-a Ešli (Emily) Barn, koja nestaje dok lovi serijskog ubicu i bude proglašena mrtvom.

Absentia 2 trejler Izvor: YouTube

Šest godina kasnije, Ešli je pronađena — teško traumatizovana, bez sjećanja, dok joj se život potpuno promijenio: muž se oženio ponovo, a sin je prihvatio novu majku. Kada počnu novi misteriozni zločini, ona kreće u borbu za povratak identiteta i pravde.

Stranger Things

Ovo je serija koja je već kultni klasik — mješavina horora, naučne fantastike i tinejdžerske drame smjestila je grupu klinaca i njihove porodice u okršaj sa natprirodnim silama iz drugog svijeta. Dolazak novih opasnosti ne donosi samo strah, već i test prijateljstva, hrabrosti i povjerenja.

Stranger things 5. sezona prvih pet minuta Izvor: Youtube / Netflix

Atmosfera osamdesetih, misterioznost i avantura čine je idealnom za gledanje sam, sa društvom ili kao porodica.

Mr. Mercedes

Radnja prati penzionisanog detektiva opsjednutog neriješenim zločinom— čovjeka koji je namjerno autom udario gomilu ljudi i pobjegao.

Mr. Mercedes | Official Trailer | Peacock Izvor: YouTube

Detektiv kreće u opasnu igru mačke i miša sa serijskim ubicom, okrećući sve resurse da ga pronađe prije nego što ponovo udari. Serija je mračna, psihološka i napeta — idealna za one koji vole kriminalističke drame sa dubokim likovima i moralnim pitanjima.

