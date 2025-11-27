Prijedlozi za bindž dok čekate drugi dio finala "Stranger Things": Tri serije sa sličnom radnjom i vrhunskim ocjenama

Ukoliko ne znate šta da gledate nakon što izbindžujete prvi deo SF, donosimo sjajne predloge

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Dugoočekivana finalna sezona serije "Stranger Things" konačno je pristigla na Netfliks, a ukoliko ste kao i mi bindžovali do kasno u noć i ne možete da dočekate 25. decembar da odgledate drugi dio (a potom i Novu godinu za posljednju epizodu), izdvojili smo tri serije koje imaju sličan "vajb" i odličan su izbor za "ubijanje" vremena.

1. Twin Peaks (1990–1991; 2017)

serija Tvin Piks trejler Izvor: Youtube / Zac Rodriquez

Žanr: misterija, psihološki triler, natprirodno

Zašto je slična: Prati mali grad pun tajni, natprirodnih pojava i misteriozne atmosfere, sa jakim tinejdžerskim likovima i kultnim stilom koji podsjeća na čudnovati svijet "Stranger Things-a".

Ocjena: IMDb 8.8

O čemu se radi:

Radnja počinje ubistvom tinejdžerke Lore Palmer u malom, naizgled mirnom gradiću Tvin Piks. Specijalni agent FBI-ja, Dejl Kuper, stiže da istraži slučaj, ali brzo otkriva da je grad prepun mračnih tajni, neobičnih likova i natprirodnih sila. Istraga se pretvara u duboko psihološko i nadrealno putovanje koje kombinuje misteriju, horor, humor i simboliku.

Serija je kultna i smatra se jednom od najuticajnijih u istoriji televizije — idealna za one koji vole mračnu atmosferu i nelinearnu priču kao u Darku.

2. The OA

The OA trejler Izvor: YouTube

Žanr: misterija, SF, drama

Zašto je slična: natprirodni motivi, tajni eksperimenti nad djecom, paralelni svjetovi, veoma napeta atmosfera.

Ocena: IMDb 7.8 (kritičari ga često opisuju kao "potcenjeno remek-delo2).

O čemu se radi:

Mladu ženu, Prairi Džonson, koja je nestala prije sedam godina, pronalaze na mostu — ali sada može da vidi, iako je prije nestanka bila slepa. Ona okuplja grupu tinejdžera i učiteljicu iz komšiluka, i otkriva im da je bila žrtva naučnika koji je sprovodio tajne eksperimente o prelasku u druge dimenzije.

3. Fringe

Fringe trejler Izvor: YouTube

Žanr: naučna fantastika, misterija, proceduralna drama

Ocjena: IMDb 8.4

Zašto je slična: istraživanje natprirodnih i naučnih fenomena, paralelni univerzumi, jaka glumačka ekipa

O čemu se radi?

FBI formira posebnu jedinicu koja istražuje neobjašnjive fenomene — teleportaciju, mutacije, paralelne svjetove, eksperimentalnu tehnologiju. Agentkinja Olivija Danam, ekscentrični naučnik Valter Bišop i njegov sin Piter rade na slučajevima koji se polako povezuju u ogromnu, epsku priču o dva univerzuma koja stoje na ivici kolapsa.

Serija odiše napetošću, emotivnim momentima i naučnom fantastikom na nivou koji podsjeća na "Stranger Things", ali ima malo odrasliji i ozbiljniji ton.