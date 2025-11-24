logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 najbolje drame na Netfliksu u 2025. godini: Ostvarenja koja će vas potpuno osvojiti svojom napetošću i emocijama

3 najbolje drame na Netfliksu u 2025. godini: Ostvarenja koja će vas potpuno osvojiti svojom napetošću i emocijama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ove tri serije ne smijete nikako propustiti ako ste ljubitelj drame.

Najbolje drame na Netfliksu Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

U moru novih naslova koje Netfliks svake godine izbacuje, posebno se izdvajaju serije koje ne samo da privuku veliku publiku, već ostave i trajan utisak pričom, atmosferom i glumačkim ostvarenjima. Ovogodišnji izbor drama donosi snažne emocije, napetu radnju i likove koji ostaju u mislima još dugo nakon gledanja. Od psiholoških trilera, preko političkih previranja, do dramatičnih medicinskih priča, ove tri serije predstavljaju vrh ponude za sve koji traže kvalitetnu priču i dobru glumu. 

Adolescence

"Adolescence" serija
Izvor: YouTube

Radnja: Prati trinaestogodišnjeg Džejmija Milera (Jamie Miller), dječaka koji se iznenada nađe u centru istrage kada ga policija optuži za ubistvo svoje školske drugarice. Njegov otac, Edi Miler (Eddie Miller), očajnički pokušava da održi porodicu na okupu dok se suočava sa sumnjama, medijima i pritiscima javnosti. Kako istraga odmiče, uključuju se psiholog i detektivski tim koji pokušavaju da rasvijetle šta se zaista dogodilo i da li je Džejmi kriv ili samo žrtva okolnosti. Posebnu napetost donosi činjenica da je svaka epizoda snimljena u jednom neprekinutom kadru, čime se realistični ton dodatno pojačava. Serija otvara teme odrastanja, vršnjačkog pritiska i krhkosti porodičnih veza, postavljajući pitanje koliko dobro zaista poznajemo svoju djecu.

Zero Day

ZERO DAY
Izvor: YouTube

Radnja: Politička drama u kojoj se bivši američki predsjednik Džordž Malen (George Mullen), koga tumači Robert de Niro, vraća iz penzije nakon razornih sajber-napada koji potresaju zemlju. Kao dio specijalne komisije, Malen pokušava da otkrije ko stoji iza napada koji su paralizovali infrastrukturu i izazvali haos širom zemlje. Istraga ubrzo otkriva slojevitu mrežu političkih interesa, skrivenih saveza i opasnih manipulacija u kojima učestvuju moćnici iz državnog vrha, finansijskog sektora i tehnoloških kompanija. Malen se pritom suočava i sa sopstvenim greškama i porodičnim tajnama, što dodatno komplikuje njegov povratak u javnost. Serija postavlja pitanje kako pronaći istinu u svijetu u kome se dezinformacije koriste kao najsnažnije političko oružje.

The Trauma Code: Heroes on Call

The Trauma Code: Heroes on Call
Izvor: YouTube

Radnja: Prati hirurga specijalistu Baeka Kang Hjuka (Baek Kang-hyuk), koji stiže u univerzitetsku bolnicu kako bi obnovio posrnuli traumatski centar. Baek, naviknut na rad u ratnim zonama, donosi neortodoksne metode i strogu disciplinu, što u početku izaziva otpor među osobljem. Kroz niz hitnih operacija i dramatičnih medicinskih slučajeva, on polako osvaja povjerenje tima i podstiče ih da prevaziđu sopstvene strahove i slabosti. Serija vješto kombinuje napetost i emocije, ali ne bježi ni od humora koji likovima pomaže da izdrže svakodnevne izazove. Ispod medicinske priče provlače se i lične teme — granice izdržljivosti, žrtvovanje i pitanje koliko dugo jedan ljekar može ostati emotivno nepovrijeđen u poslu koji svakodnevno odlučuje o životu i smrti.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

netflix serije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA