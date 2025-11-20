Bindž alert: Najbolje serije za maratonsko gledanje ovog vikenda

Ukoliko se i vi stalno pitate šta da gledate nakon napornog dana, izdvojili smo ovonedjeljne favorite sa Netfliksa, i sigurni smo da će makar jedan naslov biti baš ono što ste tražili

Bilo da vam se gleda napeta drama, topla i duhovita komedija ili krimi triler koji drži pažnju do posljednje sekunde, potrudili smo se da izdvojimo ovonedjeljne favorite koji su dušu dali za bindžovanje, naročito nakon napornog dana u kancelariji.

Envious (Envidiosa)

Treća sezona španske romantične komedije "Envious" stiže na Netflix u srijedu, 19. novembra. Serija prati Viki, ženu od četrdeset godina koja nakon bolnog raskida kreće u neočekivanu potragu za sobom. Prva sezona se pojavila u septembru 2024. i odmah dobila odlične kritike, a epizode traju oko pola sata — taman za brzo “bindžovanje” ako želite da se pripremite za novu sezonu.

StartUp

Ako ste završili seriju "Nobody Wants This" i tražite nešto podjednako zanimljivo, "StartUp" je pun pogodak. Ova napeta Netfliks krimi drama sa elementima korporativnih intriga prati bankara u problemu, vođu bande i talentovanu hakerku koji nevoljno udružuju snage i ulaze u svijet organizovanog kriminala. Iako je originalno emitovana tiho i bez velike pompe, publika ju je ocijenila gotovo savršenim ocjenama, a sve tri sezone su sada na Netflixu.

The Big C

Serija "The Big C", koju predvodi sjajna Lora Lini, trenutno je jedna od najgledanijih na američkom Netfliksu. Prati Keti Džemison, običnu ženu iz predgrađa kojoj se život mijenja kada dobije dijagnozu melanoma. Ipak, umjesto da potone, Keti pokušava da pronađe radost u svakom danu. Iako priča zvuči teška, serija je zapravo topla i duhovita komedija koja je donijela Lini još jednu Emi nagradu.

Absentia

Krimi triler "Absentia" ponovo osvaja publiku i trenutno je u samom vrhu gledanosti na Netflixu. Priča prati agentkinju FBI-ja, Emili Bern, koju tumači Stana Katić — ženu koja je nestala tokom potrage za serijskim ubicom i proglašena mrtvom, da bi se šest godina kasnije pojavila bez sjećanja na to šta se dogodilo. Serija donosi dosta misterije, napetosti i preokreta, idealna za sve koji vole mračne, intenzivne trilere.

Jurassic World: Chaos Theory

Četvrta sezona animirane serije "Jurassic World: Chaos Theory" dolazi na Netflix u četvrtak, 20. novembra. Ovo je jedna od najuspješnijih porodičnih serija na platformi — prva sezona je čak dobila savršenih 100% na Rotten Tomatoesu. Serija je nastavak "Camp Cretaceous" franšize i završava se devetom epizodom nove sezone. Idealno je štivo za sve ljubitelje svijeta Jurassic Parka.

