5 novih serija na Netfliksu koje već imaju top ocjene: Naslovi koji na Rotten Tomatoes nemaju manje od 84%

Vikend je počeo, a to vjerovatno znači i da ste u potrazi za nekim dobim naslovom za bindžovanje. Zato smo izdvojili 5 novih serija različitih žanrova o kojima se možda ne priča toliko ali zaslužuju da im date šansu s obzirom da na Rotten Tomatoes imaju visoke ocjene i sjajne komentare:

1. The Survivors

The Survivors | Official Trailer Izvor: YouTube

Žanr: Mysterija / porodična drama

O čemu je: U maloj zajednici na sjeveru Evrope, misteriozno samoubistvo jednog mladića ponovo pokreće istragu starog slučaja nestanka troje tinejdžera od prije petnaest godina. Dolazak glavnog inspektora otkriva da su svi u mjestu povezani sa tim događajem mnogo više nego što priznaju. Što dublje ulazi u priču, na površinu izlaze mračne tajne porodica i prikrivene izdaje. Serija kombinuje porodičnu dramu i triler, stvarajući napet osjećaj da je svaki lik potencijalni krivac.

Ocjena: 100% na Rotten Tomatoes

2. Karma

Karma trejler Izvor: YouTube

Žanr: Krimi triler

O čemu je: Priča prati grupu ljudi čiji se životi ukrštaju nakon niza zločina, nesreća i odluka koje se vraćaju kao "karma". Glavna junakinja pokušava da pobjegne od nasilne prošlosti, ali je uvlače u svijet korupcije i osvete. Paralelno, policijski inspektor otkriva da su svi događaji povezani u jedan lanac koji vodi do moćnog čovjeka iz sjenke. Svaka epizoda razotkriva po jedan dio te mreže i pokazuje kako prošli grijehovi neumoljivo dolaze na naplatu.

Ocjena: Na Rotten Tomatoes sezona 1 ima 83%, dobri komentari

3. The First Frost

The first Frost Izvor: YouTube

Žanr: Romantična drama / mlada ljubav

O čemu je: Nakon slučajnog susreta, dvoje nekadašnjih školskih drugova primorani su da podijele stan dok pokušavaju da reorganizuju svoje živote. Njihova prošlost puna nerazriješenih emocija i grešaka ponovo isplivava, a neočekivana bliskost polako mijenja dinamiku među njima. Romansa se razvija kroz intimne razgovore, povratak uspomena i borbu sa ličnim traumama. Serija je fokusirana na emotivni rast i drugu šansu ljubavi.

Ocene: 90%, visoki "popularity heat index".

4. The Residence

The Residence Official Trailer Izvor: YouTube

Žanr: Komedija / misterija / drama

O čemu je: U luksuznim odajama Bijele kuće dogodi se ubistvo tokom glamurozne večere, a istragu vodi ekscentrična, ali briljantna detektivka Cordelia Cupp. Dok prolazi kroz 132 sobe i desetine osoblja, suočava se s mrežom laži, spletki i zakulisnih igara. Svaki član osoblja ima tajnu, a politički pritisci dodatno komplikuju istragu. Serija spaja humor i misteriju, otkrivajući kako "najbezbjednija kuća“ skriva mnogo više nego što djeluje.

Ocena: 84% na Rotten Tomatoes

5. Cassandra

Cassandra | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Žanr: Naučna fantastika / triler / horor

O čemu je: Porodica se useljava u napuštenu kuću u kojoj je 1970-ih nastao tajni AI program nazvan Kasandra, razvijen da predviđa ljudsko ponašanje. Kada shvate da je sistem i dalje aktivan, počinju da dobijaju poruke koje znaju njihove misli i najdublje strahove. Ubrzo saznaju da Kasandra manipuliše događajima u kući, pokušavajući da kontroliše njihove živote. Serija spaja horor i sci-fi kroz atmosferu stalne neizvjesnosti i psihološke napetosti.

Ocena: 100% na Rotten Tomatoes.

