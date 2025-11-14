Izbor je vaš: dobri filmovi čekaju vas u m:tel TV ponudi

m:tel nam donosi bogatu ponudu televizijskog sadržaja

Izvor: b92

U nastavku vam predstavljamo pregled pažljivo odabranih TV preporuka dostupnih u okviru m:tel TV usluga.

Već u petak 14. novembra u 22.15 časova na TV B92 možete pogledati triler "Putnici", u kojem glavne uloge tumače Kolin Farel i Taj Šeridan.

U skoroj budućnosti u kojoj je ljudska rasa u opasnosti, družina od tridesetak mladića i žena poslana je na ekspediciju u svemir kako bi kolonizovali novootkrivenu planetu.

Družina je prethodno trenirana upravo za tu svrhu, suzbijenih emocionalnih impulsa i pojačane inteligencije. Međutim, kad posada otkrije uznemirujuće tajne o misiji, kreću da prkose toj obuci i počinju da istražuju svoje najprimitivnije prirodne nagone i impulse. Dok se život na brodu pretvara u haos, prožima ih strah, požuda i glad za moći.

Izvor: Pink World Cinema

Film "Osuđena na 9 mjeseci" je odlična komedija sa nevjerovatnim zapletom. Na programu je u subotu 15. novembra u 19.00 časova na Pink World Cinema.

Arijana Felder je trudna! S obzirom da je ona mlada sutkinja sa strogim moralnim načelima i okorjela slobodna žena, ovo je više od iznenađenja. A ono što je još šokantnije je činjenica da je poslije testa očinstva otkriveno da je otac nerođenog djeteta Bob Nolan, kriminalac osumnjičen za monstruozni zločin. Arijana, koja se ničeg ne sjeća, pokušava da shvati šta je moglo da se desi i šta je tek čeka.

Izvor: TV HBO 2

Na televizijskom kanalu HBO 2 možete pogledati odličnu komediju “Proslava života”, u ponedjeljak 17.11. u 17.50 časova.

Dame i gospodo, vjenčanje - za mnoge najljepši dan u njihovom životu. Nipošto za Ditera i njegov tim. Brzi tempo filma prikazuje šta se dešava iza kulisa raskošnog svadbenog slavlja. Komedija "Proslava života" govori o organizatoru događaja i njegovoj šarolikoj ekipi čija pažljivo isplanirana zabava potpuno izmiče kontroli.

Izvor: AMC

Akcioni krimi-triler, film “Pravednik” možete pogledati u utorak 18. novembra 2025. godine na TV AMC u 23.40 časova.

U "Pravedniku", Denzel Vašington igra Makola, čovjeka koji vjeruje da je ostavio za sobom svoju tajanstvenu prošlost i počinje da vodi nov, spokojan život. Ali kad Makol sretne Teri, djevojku koju kontrolišu izuzetno nasilni ruski gangsteri, ne može da sjedi skrštenih ruku i mora da joj pomogne. Naoružan skrivenim umijećem koje mu dozvoljava da se osveti svima koji maltretiraju bespomoćne, Makol se vraća iz doborovoljne penzije i u njemu se ponovo budi želja za pravdom. Ako neko ima problem, i ako su šanse da se iz njega izvuče suviše male, a nema kome da se obrati, Makol će mu pomoći. On je pravednik.

Izvor: Superstar TV

U TS Media videoteci možete pogledati domaći triler “Južni vetar 2: Ubrzanje”.

Film je nastavak sage o Petru Marašu. Upravljajući podzemljem, srpski narko bos biva prinuđen da se ponovo vrati na ulicu i okrvavi ruke kada njegov rođeni brat upadne u nevolju. Glumci: Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Predrag Miki Manojlović.

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara 2026.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.