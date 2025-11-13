logo
Srbija i BiH igraju odlučujuće utakmice za Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Srbija i BiH igraju odlučujuće utakmice za Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Autor Dragan Šutvić
Gledajte na m:tel TV platformama

Srbija i BiH igraju odlučujuće utakmice za Svjetsko prvenstvo u fudbalu Izvor: Depositphotos

Fudbalska reprezentacija Srbija igra odlučujuće utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Pred nama su utakmice sa Engleskom, koja se igra u četvrtak 13. novembra u 20.45 časova uz direktan prenos na Arena Sport 1 TV i Letonijom (16. novembar, 18.00 časova, Arena 1 Premium).

Engleska je već obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Srpski fudbaleri pokušaće da režiraju još jedno čudo i poraze Englesku na Vembliju, zatim i Letoniju u Leskovcu, nadajući se istovremeno povoljnom razvoju situacije na ostalim utakmicama grupe, čime bi izborili plasman u baraž za Mundijal.

Izvor: Depositphotos

Reprezentacija BiH 15. novembra dočekuje Rumuniju u Zenici (20.45 časova, na BHTV) a onda tri dana kasnije gostuje u Beču u Austriji. Dvije pobjede vode BiH direktno na Svjetsko prvenstvo, a dva remija u baraž. Svi ostali ishodi zavisiće od rezultata u grupi.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice kvalifikacija, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH.

