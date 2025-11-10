Najbolja zabava je uz m:tel TV pakete

Uživajte u vrhunskom paketu zabave uz besplatne sadržaje TS Media videoteke i novi televizor na rate

Izvor: m:tel

m:tel TV paketi u vaš dom donose sve što vam je potrebno za nezaboravne trenutke pred ekranom - televizijske sadržaje za sve generacije, videoteke sa hiljadama najvećih filmskih i serijskih naslova, te najmodernije TV funkcionalnosti: premotavanje, pauziranje, vraćanje propuštenog programa kao i snimanje omiljenih emisija.

Pored televizije u paketima dobijate i optički internet, sjajne bonuse za razgovore, te duple gige u najboljoj mobilnoj mreži u BiH.

Posebna ponuda je i nova TS Media videoteka koju možete da aktivirate i uživate u najatraktivnijim domaćim filmskim, serijskim, dokumentarnim, muzičkim i dječijim sadržajima bez naknade do 15. januara 2026. godine.

Za potpuni ugođaj tu su i vrhunski televizori iz m:tel ponude, dostupni na rate bez kamata:

Sony Google TV 43” - uz ratu od 52 KM,

TCL Android TV 40” - uz ratu od 21 KM,

Tesla Android TV 43” - uz mjesečnu ratu od 19 KM.

Uz televizor, možete da odaberete i kupite druge uređaje iz m:tel ponude - tablete, laptope, i razne kućanske aparate, dostupne na rate bez kamata.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.