Saša Matić u Banjaluci – Veče koje ćete pamtiti

Da li ste spremni za nezaboravno muzičko iskustvo?

Izvor: m:tel

Saša Matić, jedan od najvećih vokala regiona, pobrinuće se da 8. novembra u Dvorani Borik provedete veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i bezvremenskim hitovima koji već generacijama osvajaju publiku regiona.

Očekuje vas spektakularna produkcija, besprijekoran zvuk i vizuelni doživljaj koji će koncert pretvoriti u pravo muzičko putovanje.

Kompanija m:tel, kao prijatelj muzike, ponosno podržava i ovaj događaj i poziva sve ljubitelje dobre muzike da dođu i uživaju u nezaboravnom koncertu.

Pripremite se za veče snažnih emocija, ljubavi prema muzici i hitova koje svi volimo.

(m:tel)