m:tel KOMBO TURBO: 50 GB svaki mjesec - i ono što ne potrošiš, prenosiš dalje!

Nova kombinacija fleksibilnosti plaćanja i bonusa od 50 GB mobilnog neta sa mogućnošću prenosa u sljedeći obračunski period

Izvor: m:tel

Predstavljamo vam novu Kombo Turbo tarifu koja spaja najbolje od Pretplate i Dopune, pružajući vam potpunu slobodu u plaćanju, stabilnu mjesečnu pretplatu i bogate bonuse.

Uz Kombo Turbo dobijate 60 minuta razgovora i 50 GB mobilnog interneta svakog mjeseca, a po potrebi svoj račun možete dodatno dopuniti prepaid dopunom.

Posebna pogodnost ove tarife je prenos neiskorišćenog bonusa mobilnog interneta u naredni obračunski period, što znači da vaš bonus nikada ne propada. Sve to po cijeni od samo 25 KM mjesečno, uz ugovor na 24 mjeseca.

Kombo Turbo je idealan izbor za sve koji žele sigurnu, predvidivu i fleksibilnu tarifu, uz mogućnost da svaka neiskorištena mega ili giga ostane vaša i za sljedeći mjesec.

Iskoristite prednosti Kombo Turbo tarife i uživajte u modelu koji se prilagođava vašim potrebama.

(m:tel)