m:tel-u Povelja za veliko i nesebično zalaganje na unapređenju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj

Izvor Promo
U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banjaluci, 30. oktobra 2025. godine, svečano je otvorena 14. Međunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici".

m:tel-u Povelja za veliko i nesebično zalaganje na unapređenju bezbjednosti saobraćaja Izvor: m:tel PR

Otvaranju su prisustvovali brojne visoke zvanice, te stručnjaci iz oblasti bezbjednosti saobraćaja iz Evropske unije, Republike Srpske i regiona, predstavnici republičkih institucija - ministarstava, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, nevladinog sektora kao i brojni učesnici iz prakse.

Izvor: m:tel PR

Ovo je bila i prilika da se kao i prethodnih godina dodijele povelje i zahvalnice za doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama. Povelja je dodijeljena i kompaniji m:tel, kao znak zahvalnosti za veliko i nesebično zalaganje na unapređenju bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, te naporu koji ova kompanija ulaže u podizanje svijesti o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. U ime kompanije, povelju je preuzeo Stefan Ličina, šef Službe za odnose s javnošću.

Izvor: m:tel PR

Fokus ovogodišnje konferencije koja se održava u organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza RS, te Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, a pod pokroviteljstvom Evropskog savjeta za bezbjednost saobraćaja, Vlade RS i Savjeta za bezbjednost saobraćaja RS, jeste unapređenje sistema bezbjednosti saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj.

