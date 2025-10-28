Popust koji oduševljava: Vaš novi Samsung telefon čeka vas u m:tel ponudi!

Uštedite do čak 629 KM na odabrane Samsung modele!

Izvor: m:tel PR

Uživajte u moćnim performansama i vrhunskom dizajnu Samsung Galaxy telefona – sada uz odličan popust uz m:tel Pretplata tarife!

Premium iskustvo

Kada od svog telefona zahtjevate vrhunske performanse, moćne kamere i elegantan dizajn, na raspolaganju vam je super popularna Galaxy S24 serija. Sa modelima Galaxy S24 FE uz popust od 526 KM, Galaxy S24+ sa popustom od 549 KM i elitnim Galaxy S24 Ultra sa popustom od čak 629 KM, u rukama ćete imati model iz napredne Galaxy generacije sa sjajnom AI podrškom za nevjerovatne fotografije.

Za ljubitelje inovacija i dizajna koji pomjera granice

Ukoliko želite nešto posebno i drugačije, tu su preklopni Galaxy Z Flip6 5G i Galaxy Z Fold6 5G modeli, koji savršeno prate moderne trendove jer predstavljaju spoj vrhunske tehnologije i neodoljivog, preklopnog dizajna koji ne prolazi nezapaženo.

Oba uređaja potražite u m:tel ponudi sa fantastičnim popustom od čak 629 KM!

Idealan saputnik za svaki dan

Praktičan telefon sa velikim ekranom, idealan za mlađe korisnike kao i sve one koji žele jednostavan i moderan uređaj uz maksimalno pristupačnu cijenu, Samsung Galaxy A06 je pravi izbor. Ukoliko tražite pouzdan telefon za svakodnevnu upotrebu, potražite ga u m:tel ponudi sa popustom od 38 KM.

Savršen balans elegancije i snage

Kada na svom telefonu želite više brzine, bolje kamere i napredne mogućnosti, izaberite Samsung Galaxy A36 sa popustom od 50 KM i Galaxy A56 sa popustom od 63 KM u m:tel ponudi. Ovi modeli srednje klase predstavljaju zlatnu sredinu – savršen spoj stila, pouzdanosti i novih tehnologija.

Bez obzira da li tražite praktičan telefon za svakodnevnu upotrebu ili najbolji uređaj sa premium karakteristikama, sada je pravi trenutak da izaberete svoj Galaxy po sniženoj cijeni!

Požurite, jer ova ponuda važi do 31. oktobra ove godine!

Vaš novi Galaxy nikad nije bio bliže, uz popust i mogućnost kupovine na rate bez kamate! Više informacija potražite na najbližem m:tel prodajnom mjestu ili pozivom na 0800 50 000.