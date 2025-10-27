Dani pozorišne magije u Banjaluci

"Zaplet" kroz foto-objektiv

Izvor: Aleksandar Čavić/GP Jazavac

Tokom protekle sedmice Banjaluka je ponovo bila centar pozorišne umjetnosti. U Gradskom pozorištu "Jazavac" održan je Međunarodni festival glumca "Zaplet", koji je i ove godine donio pregršt emocija i umjetničkog nadahnuća.

Kompanija m:tel je, kao i prethodnih godina, sa zadovoljstvom podržala ovaj festival koji već tradicionalno okuplja vrhunske glumačke talente iz regiona i pretvara Banjaluku u pozornicu na kojoj se slavi umjetnost i kreativnost.

Festival je svečano otvoren 19. oktobra premijerom predstave "Iza tih očiju" po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića, kojom je publika odmah uvučena u emotivni i uzbudljivi tok sedmodnevnog pozorišnog druženja.

A kada je riječ o najboljima, žiri nije imao nimalo lak zadatak. Titulu najbolje predstave ponijela je "Tvoje i moje" Pozorišta "Boško Buha" iz Beograda, u režiji Borisa Liješevića.

Za najbolju glumicu proglašena je Mojca Funkl za ulogu Katarine u predstavi „Eks” Mesnog gledališča ljubljanskog, dok je Živko Anočić iz Teatra Egzit iz Zagreba dobio nagradu za najboljeg glumca za lik "Njega" u predstavi "Vrata do".

Posebna pažnja posvećena je i mladim snagama glume, Marija Liješević iz predstave "Tvoje i moje" osvojila je nagradu za najbolju mladu glumicu, dok je Davor Tarbuk iz zagrebačkog "Arterarija" proglašen najboljim mladim glumcem za ulogu u predstavi "Kućica za pse".

Uz mnoštvo aplauza, inspirativnih susreta i trenutaka za pamćenje, ovogodišnji "Zaplet" još jednom je dokazao da pozorište ima snagu da nas poveže i pokrene. m:tel je ponosan što je i ove godine bio dio ove priče, jer podržavati kulturu znači podržavati vrijednosti koje nas oblikuju.

U foto-galeriji pogledajte kako smo se proveli na još jednom nezaboravnom "Zapletu“.