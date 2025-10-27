logo
Izvor Promo
0

Aktivirajte bez naknade do kraja oktobra

Plaćajte sigurno uz Siguran NET - vaša zaštita na internetu Izvor: m:tel

Online kupovina postala je svakodnevica - od računa i pretplata, do naručivanja hrane ili poklona za najmilije. Ali, kako raste broj digitalnih transakcija, tako raste i broj pokušaja prevara na internetu. Zato je važno da se pobrinete da vaši podaci i novac ostanu zaštićeni.

m:tel usluga Siguran NET pruža vam dodatni nivo bezbjednosti pri svakom povezivanju na internet, uključujući i online plaćanja. Zahvaljujući naprednoj zaštiti od zlonamjernih sajtova, fišing napada i pokušaja krađe ličnih podataka, Siguran NET vas štiti u realnom vremenu dok vi bezbrižno plaćate račune, kupujete ili obavljate online transakcije.

Bez obzira da li koristite mobilni telefon, tablet ili računar, Siguran NET je vaš digitalni štit koji prepoznaje i zaustavlja sumnjive aktivnosti prije nego što postanu problem.

Do kraja oktobra m:tel je omogućio svim korisnicima mobilne telefonije u BiH da uslugu aktiviraju bez naknade i koriste je besplatno 30 dana od dana aktivacije za prepaid, odnosno od dana aktivacije do kraja novembra za korisnike mobilne telefonije sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja.

Aktivacija je jednostavna i može da se izvrši na više načina: putem Moj m:tel portala, m:tel sajta, m:go aplikacije, odnosno slanjem SMS poruke sa tekstom SIGURANNET na 0651177 ili putem USSD menija na *100#. 

Aktivirajte Siguran Net bez naknade u promotivnom periodu i uživajte u sigurnijem online okruženju.

Za više informacija pozovite 0800 50 000 ili posjetite www.mtel.ba.

Tagovi

m:tel

