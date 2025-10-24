m:tel priredio noć za pamćenje u Sarajevu: Održan koncert Marize

Koncert fado dive Marize održan u Bosanskom kulturnom centru

Sarajevo je u četvrtak, 23. oktobra 2025. godine disalo uz ritam fada. U prepunom Bosanskom kulturnom centru, publika je uživala u koncertu za pamćenje i večeri ispunjenom emocijama, elegancijom i glasom jedne od najvećih fado umjetnica današnjice, Marize.

Nakon petnaest godina, portugalska diva ponovo je stala pred sarajevsku publiku i priredila magiju - od prvog tona do posljednjeg aplauza. Svaka pjesma bila je priča, svaki pogled i pokret poziv da zajedno osjetimo muziku koja spaja kulture, jezike i duše.

Zahvaljujući kompaniji m:tel, koja je ovu nezaboravnu noć poklonila ljubiteljima vrhunske muzike, Sarajevo je još jednom postalo mjesto gdje emocija i umjetnost žive punim plućima.

Mariza je pokazala zašto već više od dvije decenije osvaja svjetske pozornice, od Carnegie Halla i Royal Albert Halla do Sydney Opere. A na sceni BKC-a, sve te velike dvorane stale su u jedno srce - srce Sarajeva.

