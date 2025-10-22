Sarajevo dočekuje kraljicu fado muzike

m:tel poklanja koncert autentične portugalske umjetnice Marize

Izvor: m:tel PR

Jedna od najznačajnijih umjetnica savremene svjetske muzičke scene, portugalska fado diva Mariza, nakon 15 godina nastupiće ponovo pred sarajevskom publikom na koncertu koji će biti održan 23. oktobra 2025. godine u Bosanskom kulturnom centru.

Koncert je za sve ljubitelje ovog posebnog muzičkog žanra omogućila kompanija m:tel, čime nastavlja svoju misiju ulaganja u kulturu i zajednicu, nudeći publici jedinstven umjetnički doživljaj.

Mariza je umjetnica iza koje stoji osam studijskih albuma, te prepune koncertne dvorane Carnegie Hall-a, Royal Albert Hall-a i Sydney Opera House-a, poznata po snažnom glasu i emotivnim interpretacijama, koja donosi duh Lisabona i bogatstvo portugalske muzičke tradicije, ovoga puta u srcu Sarajeva.

Pozivamo vas da budete dio ovog spektakla, fado muzike koja prenosi najsnažnije emocije!