m:tel - najbolja mobilna mreža koja vas štiti u online okruženju

Siguran NET podrška roditeljima u digitalnom dobu

Izvor: m:tel

U digitalnom okruženju u kojem djeca provode sve više vremena, medijska i informacijska pismenost postaju važne vještine za njihovu sigurnost. Upravo zato m:tel, povodom ovogodišnje kampanje "Dani medijske i informacijske pismenosti", koju organizuje Regulatorna agencija za komunikacije BiH u saradnji s organizacijama i institucijama okupljenim u Mrežu za medijsku i informacijsku pismenost, podsjeća roditelje koliko je važno da prate i kontrolišu sadržaje kojima njihovi najmlađi pristupaju na internetu. Sigurnost djece na mreži ne bi smjela biti prepuštena slučaju - ona počinje odgovornim izborom alata.

Siguran NET je usluga dostupna u m:tel mreži, osmišljena da zaštiti sve korisnike, a posebno one najmlađe od neprimjerenih sadržaja, ali i edukuje roditelje kako da upravljaju digitalnim navikama svoje djece. Usluga omogućava postavljanje vremenskih ograničenja za korišćenje interneta, blokiranje potencijalno opasnih ili neprimjerenih stranica i prilagođavanje sadržaja prema uzrastu djeteta. Zahvaljujući naprednim opcijama, roditelji zadržavaju kontrolu, a djeca bezbrižno istražuju online svijet.

Pored zaštite najmlađih, Siguran NET obezbjeđuje i dodatne pogodnosti za cijelu porodicu: zaštitu u realnom vremenu, čuvanje privatnih podataka, dostupnost na svim uređajima i jednostavno upravljanje putem intuitivnog interfejsa.

Do kraja oktobra m:tel je omogućio svim korisnicima mobilne telefonije u BiH da uslugu aktiviraju bez naknade i koriste je besplatno 30 dana od dana aktivacije za prepaid, odnosno od dana aktivacije do kraja novembra za korisnike mobilne telefonije sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja.

Iskoristite ovu priliku, zaštitite svoju djecu i doprinesite razvoju njihove digitalne pismenosti. Aktivirajte Siguran NET i budite sigurni da je online okruženje vaše porodice - zaista sigurno.