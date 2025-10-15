Snaga komunikacije: m:tel na Woman.Comm konferenciji

U Sarajevu je 14. oktobra 2025. godine otvorena četvrta Woman.Comm konferencija o snazi komunikacije.

Izvor: m:tel PR

Pod sloganom REBLOOM, i ove godine okupila je brojne domaće i regionalne učesnike, vodeće stručnjake i lidere komunikacione industrije, medija i biznisa.

Ovogodišnja dva konferencijska dana posvećena su prije svega trendovima u komunikacionoj industriji, te ženama. U formi predavanja, panela i razgovora, Woman.Comm je ponovo donio teme koje odražavaju duh vremena, a koje su fokusirane na žene koje su obilježile i koje oblikuju komunikacionu industriju decenijama unazad.

Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel, koja je lider na polju telekomunikacija u BiH, zlatni je sponzor Woman.Comm Cluba, a ovom događaju dala je svoj doprinos i u vidu učešća u Case Study-ju pod nazivom „Kampanje s razlogom: Marketing u službi društvene promjene“.

Ana Ponjević, direktorka Sektora za marketing i odnose s javnošću m:tel-a, govorila je ovom prilikom o temi iz oblasti korporativnog društveno odgovornog poslovanja, a koja se tiče bezbjednosti djece i mladih na internetu. Ovu kampanju m:tel je pokrenuo zajedno sa Unicefom BiH i Plavim telefonom tokom prethodne godine, a njen cilj je podizanje svijesti o bezbjednosti djece u online prostoru.

Izvor: m:tel PR

Teme o kojima se moglo čuti na ovogodišnjem izdanju Woman.Comm konferencije su, između ostalih, „Žene koje oblikuju komunikacijsku industriju desetljećima“, „Žena na Balkanu“, „Moć/cijena iskrene komunikacije“, „Zašto je krizna komunikacija postala dio svakodnevnice“…

Pokazavši kvalitet tokom svojih prethodnih izdanja, Woman.Comm je izrasla u regionalno prepoznatljivu konferenciju, što dokazuje i prisustvo stručnjaka iz regije koji su aktivno učestvovali i u ovom, četvrtom po redu okupljanju u Sarajevu.