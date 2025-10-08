Otvorene prijave za deveti ciklus m:tel App takmičenja

Srednjoškolci – ovo je vaša prilika da lansirate svoje ideje!

Izvor: m:tel

Počela je nova sezona najvećeg i najuzbudljivijeg takmičenja u izradi mobilnih aplikacija u regiji! m:tel App takmičenje, koje već devetu godinu zaredom okuplja mlade talente, zvanično je otvoreno! A, budući da je kompanija m:tel dio Telekom Srbija grupe, ovo takmičenje realizuje se u isto vrijeme i u Srbiji i Crnoj Gori.

U pitanju je takmičenje koje mladim ljudima pruža priliku da osmisle i razviju aplikacije za mobilne uređaje s ciljem da odgovore na realne potrebe zajednice u kojoj žive. Takmičenje ima za cilj da motiviše učenike da razmišljaju inovativno, ali i da kroz praktičan rad nauče kako tehnologija može biti alat za pozitivne promjene.

Prepoznatljivi moto takmičenja je „Lansiraj svoju ideju“, a tokom prethodnih osam godina, m:tel App takmičenje iznjedrilo je brojne talentovane mlade developere i kreativce. U prethodnih osam ciklusa učestvovala su 364 učenika, a na adresu m:tel-a stiglo je čak 136 gotovih i funkcionalnih učeničkih aplikacija.

Iz kompanije m:tel poručuje svim srednjoškolcima: „Ako volite tehnologiju, imate ideju kako da olakšate nečiji svakodnevni život ili jednostavno želite da naučite nešto novo i izazovno - ovo je vaš trenutak! Nije važno imate li već iskustvo u programiranju ili tek krećete, jer svaka ideja može da napravi veliku razliku“.

I ovogodišnji zadatak je jednostavan: srednjoškolci treba da kreiraju aplikacije koje mijenjaju svijet nabolje, u čemu je svakako važna dobra ideja, ali i realizacija aplikacije. Kada se to spoji, dobija se pobjednička aplikacija koja može da obezbijedi vrijedne nagrade autorima, kao i druženje s vršnjacima iz regiona, te pobjednike može odvesti na višednevno putovanje u neku od evropskih zemalja kako bi prisustvovali stručnoj IT konferenciji.

Poziv je otvoren za sve srednjoškolce iz BiH, bez obzira na prethodno iskustvo u programiranju. Dovoljno je da imaju ideju, timski duh i spremnost da uče.

Sve informacije o novom ciklusu m:tel App takmičenja, opšte uslovi sa detaljnim opisom svih potrebnih kriterijuma za učešće, kao i formular za prijavu, te spisak škola koje imaju pravo učešća u konkursu pronađite na zvaničnom sajtu apptakmicenje.mtel.ba.

(m:tel)