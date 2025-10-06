Dočekajte hladne dane spremni uz inverter klime iz m:tel ponude

Uz odabrane klima uređaje poklon vaučer do 100 KM!

Obezbijedite idealnu temperaturu za svoj dom i za svaku sezonu. Uz inverter klime iz m:tel ponude uživajte tokom cijele godine, uz prijatno hlađenje ljeti i ugodno grijanje zimi.

Inverter tehnologija omogućava efikasno grijanje i hlađenje, uz manju potrošnju energije i tiši rad. Odaberite model koji odgovara vašem prostoru, od kompaktnijih uređaja za manje stanove, do snažnijih klima za veće domove.

U m:tel ponudi bijele tehnike potražite i druge uređaje: frižidere, veš mašine i sušilice po odličnim uslovima, na rate, bez kamata, sa periodom otplate na 24 mjeseca.

Svi uređaji dolaze sa garancijom, a za klima uređaje je važno da montažu obavi ovlašćeni servis, kako bi vam garancija bila validna i kako bi klima radila optimalno.

Posebna pogodnost u ovoj ponudi: uz odabrane klima uređaje dobićete i poklon vaučer za gorivo u vrijednosti do 100 KM na Petrol benzinskim stanicama koji će vam biti isporučen u roku od 30 dana od kupovine.

Odaberite m:tel paket po svojoj mjeri i uživajte u savremenoj tehnici koja štedi i energiju i vrijeme.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.