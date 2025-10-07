Bindžujte novu sezonu serije Crna svadba

Gledajte prije svih od 9. oktobra u m:tel IPTV videoteci po cijeni od 14 KM

Izvor: m:tel

Za sve ljubitelje misterije i trilera, početak jeseni donosi pravo iznenađenje. U m:tel IPTV videoteku stiže kompletna nova sezona serije „Crna svadba“.

Sve epizode ove serije možete da kupite od 9. oktobra 2025. godine putem IPTV shop-a u glavnom meniju IPTV-ja, putem portala/aplikacije „Moj m:tel“ ili u bilo kojem m:tel prodajnom mjestu po cijeni od 14 KM. Nakon kupovine, sadržaj će vam biti dostupan 20 dana.

Druga sezona, sa radnjom smještenom paralelno u prošlosti i sadašnjosti, donosi napetije preokrete, bogatije vizuelne efekte i dublje dileme likova, čineći svaki trenutak neizvjesnijim i uzbudljivijim. Priča nas vraća u 2002. godinu, kada Petar Ćirić istražuje tajanstvena samoubistva povezana sa kultom Crne ruže, dok se u sadašnjosti udružuju monahinja Nataša i bivši inspektor Tomić kako bi rasvijetlili zamršene zavjere i pronašli nestalog Petra.

Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Dragan Mićanović i mnogi drugi.

Ukoliko ste slučajno propustili prvu sezonu, ne očajavajte jer prije bindža druge sezone, sve epizode prve sezone možete da pogledate putem TS Media videoteke koja je dostupna u m:tel IPTV ponudi, bez naknade do 15. januara 2026. godine.

„Crna svadba 2” je serija koju nećete željeti da pauzirate, jer će vas novih 10 epizoda uvući u mračni svijet kultova, unutrašnjih borbi i vječitog sukoba svjetla i tame, što je savršen razlog da rezervišete veče za bindžovanje.