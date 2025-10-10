m:tel TV preporuke: Hit naslovi koji osvajaju ekrane

U subotu, 11. oktobra na TV Cinemax 2 možete pogledati uzbudljivu dramu „Miljenica“, u terminu od 22.20 časova.

Izvor: m:tel

Početkom 18. vijeka Engleska je u ratu s Francuskom. Na prijestolu sjedi krhka kraljica Ana (Olivija Kolman), a njene državne poslove obavlja Sara Čerčil (Rejčel Vajs), istovremeno brinući o Aninom zdravlju i njenoj ćudljivoj naravi. Kad stigne nova sluškinja, Ebigejl Hil (Ema Stoun), Sara osjeća naklonost prema njoj. Uzima je pod svoje okrilje, a Ebigejl vidi priliku da se vrati svojim aristokratskim korijenima. Dok politika rata počinje da iscrpljuje Saru, Ebigejl postaje kraljičina družbenica. Njihovo prisno prijateljstvo daje joj priliku da ostvari svoje ambicije i ona neće dozvoliti ženi, muškarcu ili politici da joj stanu na put.

Film „Alfa“ je fascinantna, vizualno zapanjujuća priča o porijeklu čovjekovog najboljeg prijatelja. Dok učestvuje u svom prvom lovu, mladić se povrijedi i biva ostavljen da umre nakon što lov na bizone pođe po zlu. Star TV, u nedjelju, 12. oktobra u 14.55 časova.

Kad se probudi, otkriva da je polomljen, sam i kilometrima daleko od svog sela. Sada mora naučiti da preživi u okrutnoj i nepopustljivoj divljini. Nevoljko pripitomivši usamljenog vuka kojeg je napustio njegov čopor, par se nauči oslanjati jedan na drugoga kako bi lovili i postali neočekivani saveznici, podnoseći bezbrojne opasnosti i nevjerovatne izglede kako bi pronašli put kući prije dolaska smrtonosne zime.

Akcioni film „Međunarodna prevara“ prepun je fantastičnih akcionih scena sa zavidnom glumačkom postavom, a na programu je u ponedjeljak, 13. oktobra u 14 časova na TV Pink Premium.

Agent Interpola, Luis Selindžer, i pomoćnik javnog tužioca na Menhetnu, Elinor Vitman, tragaju za pravdom. Ujedinjenim snagama hvataju se u koštac sa znatno moćnijim neprijateljem. Pokušavaju da raskrinkaju međunarodnu banku, čiji finansijski i politički pipci dopiru do mnogih svjetskih vlada, a koja je, pritom, dokazala da ne preza ni od čega, čak ni ubistva, da bi ostvarila svoje interese. Prateći tragove, putuju od Berlina do Milana i od Njujorka do Istanbula, otkrivajući niz ilegalnih radnji. Oni na kocku stavljaju sopstvene živote, ali neumoljivo otkrivaju istinu, svjesni činjenice da onima koji finansiraju rat, ništa nije sveto.

Robert de Niro i Dajen Kiton tumače glavne uloge u sjajnoj drami „Vjenčanje godine“, koja će biti emitovana u srijedu, 15. oktobra u 22.15 časova na TV Prva.

Moderna porodica pokušava da preživi vikend tokom kojeg se održava vjenčanje koje će po svemu sudeći postati fijasko. Na veselje svoje odrasle djece i porodice, davno razvedeni par Don i Eli Grifin prisiljeni su da glume da su ponovo u srećnom braku. Pred zvanicama, Grifinovi proživljavaju urnebesno suočavanje sa prošlošću, sadašnjošću i budućnošću, uz nadu da će uspjeti da izbjegnu međusobnu netrpeljivost u tom procesu.

Za predstojeću sedmicu preporučujemo i film „Što se bore misli moje“, koji možete pronaći u TS Media videoteci.

Film prati posljednje dane srpskog kneza Mihaila Obrenovića, zaljubljenog čovjeka koji se bori sa osjećajem dužnosti prema svom narodu dok se protiv njega kuje kobna zavjera, koja će zaustaviti oslobođenje balkanskih naroda. Srbija će se još jednom naći na prekretnici...

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.