Najbolja TV zabava za naredne dane

Evo nekoliko uzbudljivih filmova koje možete pogledati narednih dana na TV u okviru m:te IPTV.

Izvor: b92

Subota, 18. oktobar u 22.15 časova, idealan je termin za uzbudljiv krimi-triler, film "Kuc, Kuc" na TV B92.

Kad odani suprug i otac tokom vikenda ostane sam kod kuće, dvije izgubljene djevojke neočekivano zakucaju na njegova vrata tražeći pomoć. Njegova prvobitna ljubaznost pretvori se u opasno zavođenje i smrtonosnu igru mačke i miša. U novom trileru koji je režirao Eli Rot glume Kijanu Rivs kao porodični čovjek koji pada u iskušenje, Lorenca Ico i Ana de Armas kao zavodnice koje donose užas u njegov život, a mračna maštanja oženjenog muškarca pretvaraju se u njegovu najveću noćnu moru.

Izvor: FilmBox Stars

Ričard Gir tumači glavnu ulogu u fantastičnoj dokumentarnoj drami "Zaboravljeni", koja je na programu u nedjelju, 19. oktobra u 19 časova na FilmBox Stars TV.

Džordž je mentalno oboljeli beskućnik, koji već godinama nije u stanju da sačuva radno mjesto. On luta gradom tražeći hranu, alkohol i sklonište, ali sve vrijeme pokušava da ostvari kontakt sa svojom kćerkom. Džordž se obraća njujorškoj socijalnoj službi, ali mu za potrebnu finansijsku pomoć nedostaju dokumenta. Tada postaje prijatelj s drugim beskućnikom, koji tvrdi da je bio uspješni džez muzičar.

Izvor: HBO

U ponedjeljak, 20. oktobra, na TV kanalu HBO 3 u terminu od 16 časova možete pogledati komediju "Bjekstvo od stvarnosti".

Potresna komedija o četiri žene koje se smiju nedaćama u lice, i koja nosi snažan emocionalni udarac. Istovremeno, holivudska zvijezda koja blijedi suočava se s jednom od najtežih uloga u svojoj karijeri... sa stvarnim životom.

Zamjenik šerifa okruga Kern, Džo „Dik“ Dikon (Denzel Vašington), odlazi u Los Anđeles na zadatak prikupljanja dokaza. Međutim, on ubrzo počinje da traga za serijskim ubicom koji teroriše grad.

Izvor: Pink thriller

Preporučujemo krimi-dramu "Male stvari" na Pink Thriller, u utorak 21. oktobra u 18 časova.

Vođa potrage, narednik kancelarije šerifa Los Anđelesa, Džim Bakster (Rami Malek), impresioniran Dikovim policijskim instinktima, nezvanično ga angažuje za pomoć. Dok pokušavaju da pronađu ubicu, Bakster ne zna da je ova istraga povezana sa Dikovom prošlošću i mračnim tajnama koje bi mogle da ugroze mnogo više od ovog slučaja.

Izvor: Superstar TV

U TS Media videoteci možete pogledati humorističku seriju "Ljubav ispod zlatnog bora".

Serija nosi zapletenu priču nekoliko uspješnih ljudi iz Beograda među kojima je i Bojana, mlada i lijepa žena, estetski hirurg i vlasnica klinike. Iako na prvi pogled njen život izgleda savršeno: muž, prijatelji i uspjeh na poslu, ubrzo se njen život mijenja iz korijena...

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

