Nova m:tel ponuda telefona koji osvajaju stilom i cijenom!

Iskoristite odlične bonuse mobilnog interneta u odabranim Pretplata tarifama

Izvor: m:tel

U posebnoj m:tel ponudi potražite telefon koji vam savršeno odgovara, od vrhunskog Honor 400 Pro do pristupačnih Realme Note 60 i ZTE Blade A35 modela!

Honor 400 Pro

Stvoren za one koji od telefona traže više, Honor 400 Pro donosi budućnost mobilne fotografije. Opremljen je sa fantastičnom glavnom kamerom od 200 MP, novom generacijom AI podrške za profesionalne snimke i 50 MP telefoto kamerom koja omogućava 3x optički i do 50x digitalni zum, dok ćete sa prednjom kamerom od 50 MP snimiti selfije kakve do sada niste imali.

Honor 400 Pro donosi premium iskustvo ali po pristupačnijoj cijeni. Uživajte sa stilom na velikom ekranu visoke rezolucije i sa snagom moćnog procesora u kombinaciji sa 12 GB RAM-a i ogromnih 512 GB interne memorije.

Realme Note 60 i ZTE Blade A35

Idealni za početne i starije korisnike, Realme Note 60 i ZTE Blade A35 su praktični i cjenovno pristupačni uređaji. Oba modela dolaze sa velikim ekranom i dugotrajnom baterijom za cjelodnevni rad.

Realme Note 60 kombinuje moderan izgled, dobru izradu i funkcije koje su prilagođene svakodnevnim potrebama korisnika. Odličan je izbor i za mlađe korisnike, kao i sve one koji žele pouzdan telefon, jednostavan za upotrebu i sa odličnim odnosom cijene i kvaliteta.

ZTE Blade A35 se ističe elegantnim minimalističkim dizajnom i inovativnom Live Island funkcijom - interaktivnim prikazom koji na ekranu donosi obavještenja, pozive i podsjetnike na pregledan i savremen način. Na ekranu od 6,75 inča i sa brzinom osvježavanja od 90 Hz, sve izgleda glatko, jasno i privlačno.

Neka vam stižu samo dobre vijesti!

Izaberite Pretplata Plus sa 10 GB, Pretplata Plus NET ili Pretplata Top sa 50 GB, Pretplata Max sa 100 GB ili Pretplata Premium tarifu sa 300 GB mobilnog interneta svakog mjeseca.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.