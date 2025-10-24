Ponovo dobri filmski i serijski naslovi u m:tel TV ponudi

m:tel nam donosi bogatu ponudu televizijskog sadržaja.

Prvi roman Kolin Huver, film “Sa nama se završava”, adaptiran za veliko platno donosi uvjerljivu priču o Lili Blum, ženi koja je prevazišla traumatično djetinjstvo i započela novi život u Bostonu, prateći dugogodišnji san da pokrene svoj posao.

TV HBO, subota 25. oktobra u 14.20 časova.

Susret s šarmantnim neurohirurgom Rajlom Kinkejdom za Lili postaje početak snažne, strastvene veze. Ipak, kako se njihova ljubav razvija, Lili počinje da uočava obrasce koji je neodoljivo podsjećaju na brak njenih roditelja. Kada se iznenada pojavi njena prva ljubav, sve što je izgradila s Rajlom dolazi u pitanje. Pred teškim izborom između prošlosti i budućnosti, Lili mora naučiti da vjeruje sebi i da donese odluku koja će zauvijek promijeniti njen život.

Film “Dobra osoba” je odlično dramsko ostvarenje koje prati scenario o nevjerovatnim ljudskim sudbinama. Pink Premium, nedjelja, 26. oktobar u 18.00 časova.

Florens Puh tumači Alison, mladu ženu čiji se život raspada nakon tragične saobraćajne nesreće koja mijenja sve što je do tada poznavala. Između osjećaja krivice, boli i samouništenja, pokušava pronaći mir u tabletama i alkoholu, ali bezuspješno. Neočekivani tračak spasa dolazi u vidu njenog budućeg svekra, Daniela, kojeg maestralno igra Morgan Frimen. Dvoje ranjenih ljudi, povezani istim gubitkom, pronalaze utjehu jedno u drugom i suočavaju se s granicama oprosta, tuge i ljudskosti.

Odavno nismo uživali u pravoj špijunskoj komediji! Zato ne propustite film „Čovjek koji je znao premalo“ na kanalu Viasat Kino, u utorak, 28. oktobra u 13.00 časova.

Priča nas vodi do običnog čovjeka koji greškom biva zamijenjen za tajnog agenta i dobija nemoguć zadatak - da spriječi bandu koja planira atentat na svjetske lidere tokom glamuroznog banketa. Rezultat? Urnebesna kombinacija špijunske akcije, zabune i humora koji ne zastarijeva!

Njemačka serija “Planinski doktor” donosi uzbudljive pustolovine ljekara i gorskih spasilaca koji u prekrasnim, ali i opasnim planinskim ambijentima priskaču u pomoć ljudima koji su se zatekli u najrazličitijim opasnim situacijama. Budite uz nove epizode na TV Euro Cinema 1 u utorak, 28. oktobra u terminu od 15.00 časova.

Uzbudljive akcije spašavanja u seriji su kombinovane sa dirljivim porodičnim pričama, a serija je snimana u veličanstvenoj, netaknutoj prirodi austrijskih Alpa. To je dramatična i vizuelno uzbudljiva kombinacija osjećaja, krajolika i izvanrednih glumaca. Nema boljeg mjesta od planina za život bez svakodnevne buke i stresa.

U TS Media videoteci možete pogledati odličnu seriju “Blok 27”.

Jedne noći nakon treninga, četrnaestogodišnji Rastko, uzoran đak, sportista, nestane u blokovima Novog Beograda. Milica, Rastkova sestra bliznakinja, bijesna na roditelje i nezainteresovanu policiju, odlučuje da sama nađe brata. Uz pomoć najboljeg druga Bogdana i Darka, mladog dilera u pokušaju, Milica od lokalnog čudaka saznaje da je Rastko u Bloku 27…

