logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel na NetWork konferenciji – o budućnosti digitalne ekonomije i inovacijama koje mijenjaju poslovanje

m:tel na NetWork konferenciji – o budućnosti digitalne ekonomije i inovacijama koje mijenjaju poslovanje

Izvor Promo
0

NetWork 13 konferencija koja se održava od 22. do 24. oktobra u Neumu i ove godine okupila je vodeće lidere, stručnjake i entuzijaste iz svijeta tehnologije, nudeći inspirativne razgovore o budućnosti digitalne ekonomije.

NetWork konferencija (1).JPG Izvor: m:tel PR

Kompanija m:tel, digitalni lider u Bosni i Hercegovini, bila je partner ovogodišnje konferencije, te je aktivno učestvovala u panelima i predavanjima koja su privukla veliku pažnju stručne javnosti.

Prvog dana konferencije održan je panel pod nazivom „Telekomi u BiH i regiji – šta se iza brda valja?“, koji je okupio vodeće ljude domaćih telekomunikacijskih kompanija. Učesnici su razgovarali o aktuelnim trendovima u industriji - od konkurentnosti i međusobne saradnje, do razvoja 5G mreže, širenja u oblasti TV sadržaja, multimedije i digitalne produkcije, kao i o investicijama koje oblikuju budućnost povezivanja u Bosni i Hercegovini i regionu.

Izvor: m:tel PR

Kompaniju m:tel u ovoj diskusiji predstavljao je Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft (članice Mtel grupe), koji je sa direktorima drugih telekom operatera u BiH razgovarao o razvoju tržišta telekomunikacija.

Drugog dana konferencije, Goran Đukanović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje strategijom, programima i projektima u kompaniji m:tel, održao je predavanje pod nazivom "Unapređenje poslovanja kroz inovacije".

Izvor: m:tel PR

U okviru predavanja predstavio je konkretne primjere kako m:tel unapređuje svoje poslovne procese - kroz keširanje sadržaja (Netflix Open Connect Appliance, YouTube, Google, Instagram), primjenu OpenRAN tehnologije, upotrebu vještačke inteligencije (AI), te pripreme za 5G mrežu i uvođenje ISO standardizacije.

NetWork konferencija već godinama predstavlja jedan od najvažnijih događaja za poslovno-tehnološku zajednicu u Bosni i Hercegovini i širem regionu. Ovaj događaj okuplja najbolje iz IT industrije, poslovnog sektora i javnih institucija, stvarajući prostor za razmjenu znanja, ideja i inovacija koje oblikuju digitalnu budućnost.

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS