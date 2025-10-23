m:tel na NetWork konferenciji – o budućnosti digitalne ekonomije i inovacijama koje mijenjaju poslovanje

NetWork 13 konferencija koja se održava od 22. do 24. oktobra u Neumu i ove godine okupila je vodeće lidere, stručnjake i entuzijaste iz svijeta tehnologije, nudeći inspirativne razgovore o budućnosti digitalne ekonomije.

Kompanija m:tel, digitalni lider u Bosni i Hercegovini, bila je partner ovogodišnje konferencije, te je aktivno učestvovala u panelima i predavanjima koja su privukla veliku pažnju stručne javnosti.



Prvog dana konferencije održan je panel pod nazivom „Telekomi u BiH i regiji – šta se iza brda valja?“, koji je okupio vodeće ljude domaćih telekomunikacijskih kompanija. Učesnici su razgovarali o aktuelnim trendovima u industriji - od konkurentnosti i međusobne saradnje, do razvoja 5G mreže, širenja u oblasti TV sadržaja, multimedije i digitalne produkcije, kao i o investicijama koje oblikuju budućnost povezivanja u Bosni i Hercegovini i regionu.

Kompaniju m:tel u ovoj diskusiji predstavljao je Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft (članice Mtel grupe), koji je sa direktorima drugih telekom operatera u BiH razgovarao o razvoju tržišta telekomunikacija.



Drugog dana konferencije, Goran Đukanović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje strategijom, programima i projektima u kompaniji m:tel, održao je predavanje pod nazivom "Unapređenje poslovanja kroz inovacije".

U okviru predavanja predstavio je konkretne primjere kako m:tel unapređuje svoje poslovne procese - kroz keširanje sadržaja (Netflix Open Connect Appliance, YouTube, Google, Instagram), primjenu OpenRAN tehnologije, upotrebu vještačke inteligencije (AI), te pripreme za 5G mrežu i uvođenje ISO standardizacije.



NetWork konferencija već godinama predstavlja jedan od najvažnijih događaja za poslovno-tehnološku zajednicu u Bosni i Hercegovini i širem regionu. Ovaj događaj okuplja najbolje iz IT industrije, poslovnog sektora i javnih institucija, stvarajući prostor za razmjenu znanja, ideja i inovacija koje oblikuju digitalnu budućnost.