Uz novi m:tel Dopuna:Start paket svijet zabave nikad nije bio bliži

Kad kažeš Start, mi kažemo – Dopuna

Izvor: m:tel

Novi Dopuna:Start paket donosi ti savršen miks neta, minuta, društvenih mreža i TV zabave. Sve to za samo 6 KM. A u paketu te čeka:

4 GB mobilnog neta

60 minuta razgovora u m:tel mreži i romingu u mrežama operatora regiona Zapadnog Balkana

7 dana neograničenog Facebooka, Instagrama i WhatsAppa

3 dana MOVE TV-a – gledaj svoje omiljene TV kanale gdje god da si

2 KM bonusa za pozive i poruke ka svim mrežama u BiH

A nakon prve dopune od 10 KM ili više u prvih 30 dana, stižu i dodatni bonusi:100 minuta razgovora u fiksnoj i mobilnoj m:tel mreži, 4 GB dodatnog neta, te dodatna tri dana MOVE TV zabave koja ti omogućava da gledaš svoje omiljene kanale bilo gdje – na telefonu, tabletu ili smart TV-u.

Preuzmi MOVE aplikaciju sa Google Play-a, App Store-a ili Huawei AppGallery-ja i baci se na bindž.

I kad istekne bonus, ne brini - izaberi MOVE paket po svojoj mjeri i uživaj u TV-u već od 15 KM mjesečno.

Dakle, ako tražiš najbolji početak, tu je Dopuna: Start – tvoj internet, razgovori, mreže i TV, sve u jednom pokretu.

Za više info – pozovi 066 10 10 10 ili posjeti www.mtel.ba