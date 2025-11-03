logo
„Film živi” u TS Media videoteci

Autor m:tel
0

Klasici domaće kinematografije u novom ruhu u okviru TS Media videoteke– aktivirajte bez naknade do 15. januara 2026.

TS Media videoteka bez naknade do 15. januara Izvor: m:tel

TS Media videoteka, donosi vam bogat izbor savremenih filmova, dječijeg, dokumentarnog i muzičkog programa, kao i podkaste domaće produkcije.

Ljubitelje domaćih klasika posebno će obradovati projekat „Film živi” kroz koji je do sada restaurirano više od 50 kultnih ostvarenja domaće kinematografije u savremenom 4K formatu.

Izvor: m:tel

Vjerujući da dobra filmska priča traje vječno, TS Media je do sada digitalizovala 354 domaća igrana i dokumentarna filma, čuvajući i unapređujući bogato nasljeđe domaće kinematografije. U katalogu platforme, uz novija ostvarenja poput filmova: „Nedelja”, „Južni vetar 2”, „Volja sinovljeva” i „Megdan”, sada se nalaze i remasterizovani klasici: „Skupljači perja”, „Marš na Drinu”, „Otpisani”, „Orlovi rano lete”, „Kako je propao rokenrol”, „Mi nismo anđeli” i mnogi drugi.

Izvor: m:tel

TS Media nastoji da, u okviru pomenutog projekta „Film živi“, u budućnosti restaurira ukupno oko 1.000 domaćih , igranih i dokumentarnih naslova Na taj način, ne samo da će vratiti sjaj domaćim filmskim djelima, već će i da gradi najobimniji digitalni arhiv domaće kinematografije, čuvajući stvaralački duh epoha koje su oblikovale filmsku istoriju regiona.

Izvor: m:tel

Podsjećamo, TS Media videoteka dostupna je svim m:tel korisnicima bez naknade do 15. januara 2026. godine u okviru m:tel IPTV platforme.

Otkrijte klasike koji su obilježili vrijeme uz m:tel i TS Media videoteku.

(m:tel)

Tagovi

m:tel tv

