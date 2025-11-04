logo
Najbolje evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Najbolje evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Autor m:tel
0

Gledajte na m:tel TV platformama

Pred nama je novo kolo u fudbalskim ligama širom Evrope.

Pred nama je novo kolo u fudbalskim ligama širom Evrope.

U Ligi šampiona, sastaju se Napoli - Ajntraht (utorak, 4. novembar u 18.45 časova, Arena1 Premium), Liverpul - Real Madrid istog dana od 21 čas, takođe na Arena 1 Premium, zatim Pariz Sen Žermen - Bajern (utorak, 21 čas, Arena 2 Premium) i Benfika - Bajer Leverkuzen (srijeda, 5. novembar od 21 čas, Arena Sport 5).

U četvrtak, 6. novembra u Ligi Evrope od 18.45 časova možete pratiti direktan prenos utakmice Crvena Zvezda - Lil na Arena 1 Premium TV kanalu.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

(m:tel)

