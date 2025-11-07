Jesen je romantičnija uz filmove i serije iz m:tel TV ponude

Preporuke za filmove koje možete pogledati naredne sedmice u okviru m:tel IPTV usluge.

Izvor: HBO

Oskarom nagrađivani režiser Damijen Šazel i zvijezda Rajan Gosling ponovo se udružuju u filmu "Prvi čovjek", uzbudljivoj priči o NASA-inoj misiji da spusti čovjeka na mjesec, uz fokus na Nila Armstronga i godine 1961-1969.

TV HBO 3, subota 8. novembar u 15.20 časova.

Ovaj film, zasnovan na knjizi Džejmsa R. Hensena, istražuje žrtve i cijenu, na Armstrongu i na naciji, jedne od najopasnijih misija u istoriji. Scenario piše dobitnik Oskara Džoš Singer, a produkciju vode Vajk Godfri i Marti Bouen, zajedno sa Šazelom i Goslingom.

Film “Američka prevara” je briljantna kriminalistička drama. Možete je pogledati u nedjelju 9. novembra 2025. godine u 14.00 časova na Pink Thriller.

Izvor: FilmBox Premium

Priča o fenomenalnom prevarantu Irvingu Rozenfeldu koji je, zajedno sa svojom jednako lukavom i zavodljivom britanskom partnerkom Sidni Prozer, primoran da radi za FBI agenta Ričija Di Masa. Di Maso ih ubacuje u svijet brokera i mafije koji je podjednako i opasan i očaravajući. Karmajn Polito je strastveni političar iz Nju Džersija koji je uhvaćen u zamku između prevaranata i federalaca. Irvingova nepredvidiva žena Rozalin je možda ta koja bi mogla da povuče konac koji će oparati njihov cijeli svijet.

Utorak 11. novembar u 16.35 časova idealno je vrijeme za romantičnu komediju “Ponovo pisati” na TV FilmBox Premium.

Oskarom nagrađeni pisac, koji je zapao u krizu, napušta Holivud i odlazi na Istočnu obalu da predaje pisanje scenarija na fakultetu. Tu se zaljubljuje u samohranu majku, studentkinju tog fakulteta…

Izvor: Cinemax

Film “Moja srećna porodica” je tipična dramska priča koja nas vodi do razumijevanja problema višečlanih porodica koje žive u istom domaćinstvu. Ovaj film pogledajte na TV Cinemax u srijedu 12. novembra u 18.00 časova.

U patrijarhalnom društvu, tri generacije obične džordžijanske porodice živi pod istim krovom. Svi su šokirani kad 50-godišnja Manana riješi da se odseli iz kuće svojih roditelja i živi sama. Bez svoje porodice i svog muža, kreće na putovanje u nepoznato.

U TS Media videoteci možete pogledati zanimljive epizode triler serije "Jedini izlaz".

Sve se dešava u okrilju moćne advokatske familije Kolar i njihovih javnih i tajnih saradnika. Šest godina je prošlo od pogibije Saše Kolara, jednog od vlasnika advokatske kancelarije i supruga Ane Kolar, u požaru kluba "Jedini izlaz". Neposredno poslije izricanja kazne vlasniku kluba u kojem je pored Saše nastradalo još 12 mladih ljudi, Ana od nepoznatog pošiljaoca dobija mejl sa video snimkom u kojem vidi svog muža.

Izvor: Superstar TV

TS Media videoteka donosi vam bogatu ponudu igranih serija, filmova, dokumentarnih emisija, muzičkog i dječijeg programa, podkasta i edukativnog sadržaja domaće produkcije. TS Media videoteka dostupna je svim m:tel IPTV korisnicima bez naknade do 15. januara.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.