Najtanji iPhone ikad, sa snagom Pro klase - iPhone Air u m:tel ponudi

Super tanak. Nevjerovatno lagan. Zapanjujuće snažan.

Izvor: Apple

Nova serija iPhone 17 donosi novo poglavlje u svijetu pametnih uređaja, a veliku pažnju privlači iPhone Air, najtanji i najlakši iPhone ikada.

Revolucionarni dizajn ovog telefona spaja eleganciju i izdržljivost, a zahvaljujući kućištu od titanijuma, podjednako je otporan koliko i privlačan.

Sa iPhone Air stigla je i nova kamera!

Moćni 48 MP Fusion sistem funkcioniše kao više naprednih kamera u jednoj, od ultra detaljnih fotografija do 2x zuma bez gubitka kvaliteta. Tradicija kamere koju korisnici obožavaju se nastavlja – svaki kadar je savršeno jasan i pun detalja.

Sa prednjom Center Stage kamerom uvijek ste u fokusu, kamera vas automatski prati dok se pomjerate tokom video poziva ili snimanja. A kada se prijatelji pridruže snimanju, kadar će se automatski proširiti kako bi svi stali u selfi.

Najtanji iPhone donosi Pro performanse sa najnaprednijim grafičkim procesorom do sada - hiperbrzi A19 Pro omogućava glatko izvršavanje i najzahtjevnijih zadataka kao i uživanje u vrhunskim igricama.

Sve što volite, sve što vam je potrebno omogućiće vam iPhone Air. Uz najnovije Apple Intelligence funkcije, vaš svakodnevni život postaje pametniji, brži i jednostavniji.

Vizuelna inteligencija prepoznaje sadržaj na ekranu i omogućava vam da ga odmah pretražujete, koristite ili o njemu postavljate pitanja. Funkcija Live Translation automatski prevodi poruke, titlove u realnom vremenu ili čak razgovore na telefonu a uz Clean Up alat, neželjeni elementi sa fotografija nestaju jednim dodirom.

Neodoljivi iPhone Air nikoga ne ostavlja ravnodušnim, potražite ga u m:tel ponudi i uživajte sa stilom u naprednoj tehnologiji.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.