Nova poljska mini-serija najgledanija u svijetu: Istinita priča o najstrašnijem brodolomu ikad ocijenjena sa 10/10

Nije trebalo mnogo da "Heweliusz" postane jedna od najgledanijih serija na Netfliksu, a gledaoci kažu da su je "gledali u cugu" i da su "izgubili pojam u vremenu"

Netfliks je ponovo uspio da da iznenadi publiku novom mini-serijom koja je za kratko vrijeme postala jedna od nagledanijih. Činjenica je da se sve više ljudi odlučuje za ovakve kraće formate te da im više "leže" od klasičnih serija, a ovog puta, ljudi ne kriju oduševljenje zbog drame koja je oživjela jednu od najstrašnijih pomorskih katastrofa u istoriji Evrope.

Gledaoci posebno hvale posvećenost detaljima i emotivnu težinu scena zbog čega je gotovo nemoguće stati samo na jednoj epizodi.

Riječ je o seriji "Heweliusz" u kojoj se radi o brodolomu trajekta MS Jan Heweliusz, koji se 14. januara 1993. godine prevrnuo u Baltičkom moru, odnoseći živote najmanje 56 ljudi. Bila je to najveća pomorska tragedija u mirnodopskoj istoriji Poljske, iz koje je preživjelo samo devet putnika.

O čemu se radi u seriji?

Trajekt je krenuo iz Švinoujšća ka švedskom gradu Istad, sa zakašnjenjem od dva sata, ne sluteći da će uploviti pravo u jedno od najjačih nevremena ikada zabilježenih — vjetar je duvao brzinom do 160 kilometara na sat, a talasi su dostizali visinu od čak šest metara.

Tokom oluje, brod je počeo opasno da se naginje, a kombinacija ranijih oštećenja, teškog tovara i napuklog zadnjeg dijela trupa dovela je do katastrofe. Oko četiri sata ujutru situacija je postala kritična, a već u 5:12 brod se prevrnuo i potonuo, oko 24 kilometra od rta Arkona, blizu njemačkog ostrva Rigen.

Zbog brzine kojom se tragedija odigrala, čamci za spasavanje nisu mogli da budu pravilno spušteni, a dodatne probleme stvorila je konfuzija u komunikaciji i ekstremni uslovi na moru.

Ovu istinitu priču Netflix je pretočio u napetu petodjelnu dramu koja je trenutno među najgledanijim serijama na svijetu, prema podacima platforme FlixPatrol.

Kakvi su utisci?

Gledaoci su na mreži X podelili utiske, hvaleći autentičnost, emotivnu snagu i prikaz "dijabolične korupcije" koja je istražena u seriji.

heweliusz is a must-watch. it starts off slow but those last 2 episodes are excellent. the fact that this kinda large-scale cover-up has become a common facet of india, and nobody really even cares about how people don't even become a statistic after dying anymore, is something.https://t.co/lgTCgS3QtApic.twitter.com/4WDtXPVPRy — pramitheus (@pramitheus)November 5, 2025

"Pet sati ove serije – taman za jedno popodne", napisao je jedan korisnik, a pozitivne reakcije, zajedno sa ocjenom 10/10 samo su se ređale:

"Poljaci znaju da glume, režiraju i napišu priču koja vas drži na ivici sjedišta od početka do kraja.", "Napeta, šokantna i odlično urađena priča", "Izgubio sam pojam o vremenu – toliko je dobra", "Epizode su pažljivo sklopljene, bez praznog hoda".