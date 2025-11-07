10 Netfliks krimi serija koje su vrijedne gledanja iznova: "Lektira" za ljubitelje misterije i napetih obrta

U moru novih naslova, katkad je dobro vratiti se na omiljene all time favorite koji su kao stvoreni za bindž
Kad je riječ okrimi-serijama, Netfliks definitivno zna svoj posao. Naslovi iz ovog žanra, bilo da dolaze iz Amerike, Evrope ili Azije, neprestano zauzimaju vrh liste najgledanijih. Od napetih psiholoških trilera do serija smještenih u prošla vremena, ponuda je toliko bogata da lako može da vas se desi da ostanete "zaglavljeni" u maratonu sjajnih krimića.
Iako je izbor ogroman, neke serije jednostavno odskaču od ostalih. U nastavku izdvajamo deset vrhunskih krimića koji su obavezni za sve ljubitelje misterije, napetosti i neočekivanih obrta.
1. Lupin (2021–)
Francuska kriminalistička serija prati Asana Diopa, šarmantnog lopova inspirisanog romanima o Arsenu Lupinu. Nakon što mu je otac nepravedno optužen i stradao, Asan kreće u misiju osvete protiv moćne porodice Pelegrini. Uz kombinaciju inteligencije, šarma i savremenih tehnologija, on majstorski izvodi složene prevare i pljačke.
2. The Sinner (2017–2021)
Serija istražuje zločine koje naizgled obični ljudi počine bez jasnog motiva. Detektiv Hari Ambrouz pokušava da otkrije psihološke i životne razloge koji stoje iza tih djela. Svaka sezona donosi novu priču, ali u središtu je uvijek analiza ljudske prirode i skrivene traume.
3. Ozark (2017–2022)
Finansijski savjetnik Marti Bird biva primoran da pere novac za meksički narko-kartel kako bi spasao porodicu. Oni se sele u Ozark, gdje pokušavaju da započnu novi život, ali se sve više upliću u opasne poslove i moralne dileme. Serija prikazuje transformaciju porodice pod pritiskom kriminala i očajničke borbe za opstanak.
4. Better Call Saul (2015–2022)
Prednastavak "Breaking Bad-a" koji prati uspon Džimija Mekgila — sitnog advokata koji se pretvara u beskrupuloznog Saula Gudmana. Serija prikazuje njegov moralni pad, ali i pokušaj da se dokaže u svijetu prepunom korupcije. Istovremeno razvija priču o likovima koji će kasnije oblikovati "Breaking Bad" svijet.
5. Peaky Blinders (2013–2022)
Smještena u poslijeratni Birmingem, serija prati porodicu Šelbi i njihovu bandu "Peaky Blinders“. Na čelu im je ambiciozni i nemilosrdni Tomas Šelbi, koji pokušava da proširi svoj kriminalni imperijum. Kroz njegovu priču prikazuje se borba za moć, lojalnost i cijenu ambicije u brutalnom svijetu.
6. Narcos (2015–2017)
Temeljena na istinitim događajima, serija prati uspon i pad kolumbijskog narko-bosa Pabla Eskobara i njegovog kartela. Prikazuje i perspektivu američkih agenata DEA koji pokušavaju da ga uhvate. Realističan prikaz kriminalnog carstva i političke korupcije čini je jednom od najupečatljivijih serija o narkoticima.
7. Sneaky Pete (2015–2019)
Prevarant Marius izlazi iz zatvora i preuzima identitet svog nekadašnjeg cimerа iz ćelije, Pitа, kako bi se sakrio od opasnog gangstera. Ubrzo se upliće u porodični biznis ljudi koji vjeruju da je on pravi Pete. Serija kombinuje napetost, humor i pametne prevare.
8. Dept. Q (2025–)
Zasnovana na popularnim danskim romanima, serija prati detektiva Karla Morka i njegovog partnera Asada koji rješavaju stare, zaboravljene slučajeve. Dok kopaju po prošlosti, otkrivaju mračne tajne i sistemsku nepravdu. Mračna atmosfera i složeni likovi čine srž ove skandinavske krimi-drame.
9. The Gentlemen (2024–)
Serija inspirisana istoimenim filmom Gaja Ričija prati aristokratu Edija Hornimana koji nasljeđuje imanje svog oca, a potom otkriva da se ispod njega krije ilegalna fabrika marihuane. Uvučen u svijet kriminala, Edi pokušava da preživi među ekscentričnim gangsterima i čudnim savezima. Serija spaja humor, akciju i britanski šarm.
10. Breaking Bad (2008–2013)
Profesor hemije Volter Vajt, nakon što sazna da boluje od raka, počinje da proizvodi metamfetamin kako bi obezbjedio porodicu. U partnerstvu s bivšim učenikom Džesijem Pinkmanom, postepeno tone u svijet droge i nasilja. Serija prikazuje njegovu transformaciju iz običnog čovjeka u nemilosrdnog kriminalca.
(Mondo.rs)