Skupo, a glupo: Serija s Kim Kardašijan i hit glumcima doživjela debakl (Video)

Serija "All' s fair" dobila najlošiju ocjenu na sajtu Rotten tomatoes i već proglašena za "najgoru dramu godine"
Nova serija Rajana Marfija "All’s Fair", koja je svoju premijeru imala 4. novembra 2025. na platformi Hulu, već je izazvala burne reakcije i oštre kritike.
Iako se može pohvaliti raskošnom produkcijom, poznatim glumačkim imenima i impresivnim budžetom, serija je doživjela pravi fijasko na sajtu Rotten Tomatoes trenutno ima poražavajućih 0%, zbog čega je mnogi već nazivaju jednim od najvećih televizijskih promašaja godine.
Radnja serije prati advokatsku firmu u Los Anđelesu, sastavljenu isključivo od žena koje se bave razvodima. U središtu priče je Alura Grant, koju tumači Kim Kardašijan hladnokrvna i ambiciozna pravnica koja balansira između luksuznog života i komplikovanih razvoda svojih bogatih klijenata. Serija pokušava da spoji dramu, humor i društvenu satiru, ali, prema kritikama, rezultat je neubjedljiv.
Pored Kardašijan, u seriji igraju i Glen Klouz, Noemi Vots, Sara Polson, Najsi Naš-Betts i Tejana Tejlor (Milan). Iako se očekivalo da će snažna ženska postava donijeti dubinu i harizmu, mnogi gledaoci su razočarani.
Kritičari su složni: scenario je površinski, dijalozi neprirodni, a ton serije konfuzan. The Wrap ističe da serija"„izgleda skupo, ali zvuči glupo2", dok Collider piše da je "više modni editorijal nego dramska priča".
Kim Kardašijan je posebno kritikovana zbog svoje glume, koju mnogi opisuju kao "ukočenu i bez emocija".
Na društvenim mrežama reakcije nisu ništa blaže. Na Redditu se pojavljuju komentari poput:
"Ovo je šokantno loše" i "Ovo je najveći televizijski promašaj godine".Izvor: Screenshot/rottentomatoes.com
