Šta gledati na Netfliksu u Novembru? 5 naslova koji vam garantuju dobru zabavu

Nove sezone i serije koje ne smijete propustiti na Netfliksu ove jeseni

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Epski završetak sage koja traje gotovo deceniju, vizija Oskarom nagrađenog reditelja o klasičnoj priči o čudovištu i ekskluzivan uvid u život Edija Marfija – samo su neki od vrhunaca koji ovog novembra stižu na Netfliks.

Najiščekivaniji naslov svakako je posljednja sezona serije "Stranger Things", koja se vraća nakon trogodišnje pauze, dok će ljubitelje filma obradovati dugo očekivana adaptacija "Frankenštajna" Giljerma del Tora. Pored toga, stižu i nove sezone omiljenih serija.

Squid game - druga sezona Izvor: Netflix

Nove sezone i serije koje ne smijete propustiti

1. Squid Game: The Challenge - 2. sezona

Takmičarski šou zasnovan na globalnom fenomenu "Squid Game" vraća se sa novim izazovima i još većim ulozima. Ovog puta, novih 456 takmičara iz cijelog svijeta "ulazi u ultimativni test strategije, savezništava i izdržljivosti dok se bore za nagradu od 4,56 miliona dolara koja mijenja život".

Datum izlaska: 4. novembar, trejler za novu sezonu pogledajte iznad.

2. Stranger Things – 5. sezona, 1. tom

Stranger Things 5 - trejler Izvor: Netflix

Početak kraja je stigao. U petoj i posljednjoj sezoni, ekipa iz Hokinsa ponovo je na okupu i spremna da se suoči sa Veknom. Međutim, njihova misija se komplikuje nakon što vlada stavi grad pod vojnu karantinu i pojača potragu za Eleven. Dok se sprema konačna bitka, moraće da se oslone jedni na druge kako bi okončali ovu noćnu moru.

Datum izlaska: 26. novembar

3. Frankenštajn

Frankenštajn - Giljermo del Toro Izvor: Netflix

Giljermo del Toro donosi svoj jedinstveni pečat klasičnoj priči Meri Šeli. Film prati "briljantnog, ali sebičnog naučnika koji oživljava stvorenje u monstruoznom eksperimentu, što na kraju dovodi do propasti i tvorca i njegove tragične kreacije."

Glumačku postavu predvode Oskar Ajzak, Džejkob Elordi i Mija Got.

Datum izlaska: 7. novembar

4. Being Eddie

Edi Marfi trejler dokumentarac Netflix Izvor: Youtube / Netflix

Edi Marfiotkriva detalje iz svog života u novom dokumentarcu. Od proboja u emisiji Saturday Night Live, preko legendarnih stand-up nastupa, do višedecenijske filmske karijere - komičar poziva publiku u svoj dom dok se prisjeća svakog perioda svoje nevjerovatne karijere.

U filmu se pojavljuju i zvijezde poput Dejva Šapela, Krisa Roka i Džerija Sajnfelda.

Datum izlaska: 12. novembar

5. Train Dreams

Train Dreams trejler film Izvor: Youtube / Netflix

Filmska adaptacija hvaljene novele Denisa Džonsona prati Roberta Greinjera (Džoel Edžerton) dok prolazi kroz ljubav i gubitak u vrijeme velikih promjena u Americi s početka 20. vijeka. To je priča o običnom čovjeku sa izuzetnim životom.

Datum izlaska: 21. novembar

(Mondo.rs)