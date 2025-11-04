Istinita priča o ženi serijskom ubici na Netfliksu: Spavala s muškarcima pa ih ubijala, osuđena na šest smrtnih kazni

Ajlin Vurnos osuđena je na šest smrtnih kazni, a sedmu je izbjegla jer tijelo nikada nije pronađeno

Priča o Ajlin Vurnos, ženi serijskom ubici, stigla je na Netlfiks. U pitanju je dokumentarac "Aileen: Queen of the Serial Killers", koji govori o ženi koja je ušla u istoriju kao jedna od najporemećenijih osoba koje su osuđene na smrtnu kaznu.

Zvali su je "Dama smrt", a u dokumentarcu su otkrivene i njene jezive posljednje riječi - "da bi sve učinila ponovo".

Ajlin je pogubljena smrtonosnom injekcijom 9. oktobra 2002. godine, više od decenije nakon smrtonosnog pohoda koji je sedmoricu muškaraca koštao života.

Njena priča kasnije je prepričana u Oskarom nagrađenom filmu "Čudovište" iz 2003. godine, u kojem ju je igrala Šarliz Teron.

Ko je Ajlin?

Ajlin je bila radila kao prostitutka na Floridi kada je, tokom 12 mjeseci počevši od 1989. godine, pljačkala, ubijala i krala vozila svojih žrtava. Svi ubijeni bili su vozači u dobi između 40 i 65 godina.

Nakon što je uhapšena, u januaru 1991. priznala je ubistva, ali je tvrdila da je djelovala u samoobrani, navodeći da je muškarce upucala jer su je silovali ili pokušali da je siluju. Na kraju je osuđena na šest smrtnih kazni, dok je sedmu izbjegla jer tijelo te žrtve nikada nije pronađeno.

Kasnije je na sudu promijenila priču.

"Kriva sam koliko god mogu biti", rekla je. "Želim da svijet zna da sam ubila te muškarce, hladnokrvno. Dugo sam mrzila ljude. Ja sam serijska ubica. Ubila sam ih hladnokrvno, stvarno gadno".

Pogledajte trejler:

"Učinila bih to ponovo"

Posljednje dane provela je u Popravnoj ustanovi Brovard na Floridi, otvoreno govoreći koliko prezirе boravak u ćeliji smrti. Sama je pozivala državu da je oslobodi muka, opisujući odlaganje svoje sudbine kao bacanje novca poreskih obveznika.

"Nema smisla poštedjeti me", rekla je u julu 2001. "To je bacanje novca poreskih obveznika. Ubila sam te muškarce, opljačkala ih. I učinila bih to ponovo. Nema šanse da me se drži na životu ili bilo šta slično, jer bih opet ubijala. Mržnja mi puzi kroz sistem".

Gotovo četiri decenije nakon njenih zločina, novi dokumentarac pod nazivom "Aileen: Kraljica serijskih ubica" ponovo će zaroniti u ovaj jezivi slučaj.

U dokumentarcu koji je dostupan na Netflixu, mogu se čuti i intervjui sa ljudima koji su je najbolje poznavali, kao i snimke same Ajlin iz zatvora, prenosi Ladbible.