Jeziva serija iznova oduševljava gledaoce Netfliksa: Ukleta ljubavna priča po čuvenom romanu je pun pogodak

Gotička serija "The Haunting of Bly Manor" ponovo je dobila na gledanosti uoči Noći vještica.

Gledaoci Netfliksa oduševljeni su gotičkom serijom "The Haunting of Bly Manor" ("Prokletstvo imanja Blaj") iz 2020. godine, koja je dostupna na popularnom striming servisu.

Radnja ove horor drame prati mladu dadilju Deni Klejton, koju tumači Viktorija Pedreti, zvijezda serije "You". Ona je unajmljena da se brine o dvoje siročadi na engleskom imanju Blaj, ali se idiličan posao ubrzo pretvara u noćnu moru.

Radnja smještena u ukletu vilu

Radnja je smještena u 1980-e godine i počinje dolaskom dadilje u staru istorijsku vilu, gdje ubrzo počinje da primjećuje neobične pojave. Uskoro otkriva da kuću proganja duh "dame iz jezera", dok se djeca o kojoj brine često ponašaju kao da su opsjednuta demonskim silama. Dok Dani istražuje mračnu prošlost imanja Blaj, prinuđena je da se suoči i sa sopstvenim duhovima iz prošlosti koji je progone.

Horor zasnovan na poznatom romanu

Serija "The Haunting of Bly Manor" inspirisana je poznatim romanom Henrija Džejmsa – "Okretaj zavrtnja" ("The Turn of the Screw"). Ipak, serija je podjednako ljubavna priča koliko i horor, a od gledalaca je dobila brojne recenzije sa pet zvjezdica.

"Svakim gledanjem postaje sve bolja"

Jedan gledalac je na Google recenzijama kratko napisao:

"Recenzija u jednoj rečenici - Savršeno briljantna."

Drugi je istakao psihološku dubinu serije:

"Ovaj horor, vjeran knjizi, mnogo je više psihološke prirode nego što se oslanja na klasične 'jump scare' scene (iako ima nekoliko zaista zastrašujućih trenutaka raspoređenih kroz epizode). Sve je izvedeno izvanredno, što znači da ostaje vjeran svom prethodniku, samo na drugačiji način."

Treći komentar kaže: "Ovo je najljepša ukleta ljubavna priča koju sam ikada gledao. Ide svojim tempom, ali je toliko duboka. Sve vodi ka otkrivanju misterije Uklete ljubavi."

Još jedan gledalac je dodao:

"Mnogo bolja od Haunting of Hill House! Ako prestanete da gledate nakon prve ili druge epizode - obavezno nastavite; postaje mnogo bolje."

Peti recenzent sa pet zvjezdica zaključuje:

"Apsolutno ludo. Pogledao sam ovo ponovo najmanje tri puta - i svakim gledanjem postaje sve bolje. Nastavak Haunting serije je vrhunski, jedna od najboljih serija koje postoje."

"Ova serija ima toliko slojeva - pravo je remek-djelo. Budite strpljivi, jer se sve otkriva postepeno, kako se priča razvija", zaključio je jedan od obožavalaca.

Serija "The Haunting of Bly Manor" sastoji se od devet epizoda i dostupna je za gledanje na Netfliksu.

