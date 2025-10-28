Pet najboljih fantazija bez loše epizode: Serije sa moćnim pričama koje hipnotišu od prve scene do zadnje klapne

Ukoliko ste se uželjeli dobrih serija fantazija, izdvojili smo naslove koji nemaju loše epizode i prate ih sjajni komentari publike

Izvor: printscreen/youtube/Prime Video AU & NZ/HBO/ Netflix/ Smeagol

Dok pojedinim fantazijama, naročito kada govorimo o serijama, treba nekoliko epizoda da bi osvojile publiku, postoje i one koje već od prve scene pronađu svoj ritam i zadrže besprekoran kvalitet do samog kraja, dokazujući da nisu sva ostvarenja ista. Najbolje među njima uspjevaju da "začaraju" gledaoce i drže ih pod magijom priče sve do završne scene, a mi smo izvojili pet koje imaju najbolje reakcije.

1. The Good Place (2016–2020)

trejler za seriju The good place Izvor: Youtube / IGN

Ova duhovita i pametna serija vodi nas u zagrobni život, gdje se Elenor slučajno nađe u “dobrom mjestu” – iako zna da tamo ne pripada. Dok pokušava da sakrije istinu o sebi i nauči šta znači biti dobra osoba, zajedno s nekolicinom nesavršenih duša prolazi kroz urnebesne i tople lekcije o moralu, ljudskosti i prijateljstvu.

2. His Dark Materials (2019–2022)

His Dark Materials trejler Izvor: YouTube

Zasnovana na slavnoj trilogiji Filipa Pulmana, ova britanska fantazija prati mladu Lajru koja otkriva mračne tajne o paralelnim svijetovima i moći koja povezuje duše ljudi i njihovih “demona” – životinjskih saputnika. Iza bajkovitog svijeta krije se duboka priča o slobodi, vjeri i potrazi za istinom.

3. Pushing Daisies (2007–2009)

Pushing Daisies Izvor: YouTube

U šarenom, gotovo bajkovitom svijetu, Nedu, mladom pekaru s darom da oživi mrtve jednim dodirom, život postaje komplikovan kada vaskrsne svoju prvu ljubav. Dok zajedno rješavaju zločine i pokušavaju da ne dodiruju jedno drugo, serija šarmira gledaoce toplinom, humorom i vizuelnim raskošem.

4. Good Omens (2019– )

Good Omens, trejler Izvor: YouTube

Kada se anđeo i demon sprijatelje tokom vijekova i shvate da ne žele da svijet završi, počinje urnebesna potraga za nestalim Antikristom. Serija, zasnovana na romanu Nila Gejmena i Terija Pračeta, vešto kombinuje britanski humor, fantaziju i filozofiju o dobru, zlu i svemu između.

5. Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself (2022)

The Bastard Son & The Devil Himself | Official Trailer Izvor: YouTube

Mračni i uzbudljivi Netfliksov triler prati Sema, sina ozloglašenog crnog maga, koji pokušava da otkrije istinu o svom porijeklu i pronađe balans između dobra i zla u sebi. Serija donosi snažnu energiju mladalačke pobune, magije i identitetske borbe u modernom, napetom tonu.