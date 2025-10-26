Ovo su 3 najgledanije Netfliks serije u oktobru: Evo zbog čega je publika baš ova ostvarenja bindžovala

Ako ne znate šta da gledate, ove tri serije su savršeni izbor.

Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Oktobar je publici donio bogat izbor kada je reč o streaming sadržaju, a domaći gledaoci na Netflixu najradije su birali naslove koji spajaju dramu, napetost i istinite događaje.

Prema podacima FlixPatrola, sljedećih deset naslova našlo se na vrhu liste gledanosti u Srbiji. U nastavku slijedi pregled svakog od njih, o čemu govore, šta ih izdvaja i zašto su upravo oni obeležili ovaj mjesec.

The Monster of Florence

The Monster of Florence Izvor: You Tube

Radnja: Ova italijanska krimi-dramatika mini-serija zauzela je prvo mjesto na listi gledanosti i to s razlogom. Radnja prikazuje jedan od najpotresnijih mikrosveta zločina u savremenoj italijanskoj istoriji. Serija je inspirisana istinitim događajima: tzv. “Il Mostro di Firenze” (Čudovište iz Firence) godinama je progonio parove između 1968. i 1985. godine, najčešće ih zatičući u automobilima, a u svim slučajevima korišćeno je isto oružje, pištolj kalibra .22 Beretta.

Kroz četiri epizode, serija ne istražuje samo zločine, već i duboki trag koji su ti događaji ostavili na društvo, pravosuđe i pojedince. Publiku je osvojila kombinacijom stvarne misterije, napetosti i sažetog formata koji se lako “proguta” u jednom dahu. Među osobinama koje su je učinile toliko privlačnom izdvajaju se mračna atmosfera, autentična obrada slučaja i stalna neizvesnost oko pitanja, ko je zapravo “zvijer” iz naslova?

Old Money

Old Money Izvor: YouTube

Radnja: Na drugom mjestu liste nalazi se turska drama koja je posljednjih nedelja pravi hit “Old Money”. Serija prati priču o Nihal, nasljednici stare i bogate porodice koja vijekovima čuva svoje imanje, i Osmanu, čovjeku koji je bogatstvo stekao isključivo sopstvenim radom. Njihov susret postaje simbol sukoba "staro" i "novog" novca u savremenom Istanbulu.

Teme moći, klase, nasljedstva i ljubavi prepliću se u ambijentu luksuznih vila, jahti i poslovnih igara, dok romantični zaplet daje priči dodatnu emotivnu privlačnost. Serija nudi i dobru dozu bjekstva od svakodnevice gledalac uranja u svijet glamura i intriga, a istovremeno promišlja univerzalno pitanje: koliko nas oblikuje ono što nasledimo, a koliko ono što sami stvorimo? Kritičari ističu uvjerljivu glumu i raskošan vizuelni stil, iako primećuju da zaplet povremeno sledi prepoznatljive “dramatične” obrasce žanra.

No One Saw Us Leave

No One Saw Us Leave Izvor: YouTube

Radnja:Treće mjesto zauzela je serija koja je već zapalila internet psihološki triler zasnovan na istinitoj priči. Pod originalnim naslovom “Nadie nos vio partir”, prati majku u očajničkoj potrazi za djecom koju je njen suprug oteo i odveo u inostranstvo. Serija duboko zadire u teme porodice, identiteta, gubitka i istrajnosti u borbi za pravdu.

Radnja je smještena u 1960-e godine, u jevrejsko-meksičkoj zajednici, i isprepletena je međunarodnim bijegom, tajnama i traumama koje se protežu kroz decenije. Ovaj naslov privukao je pažnju gledalaca zahvaljujući snažnom intenzitetu, autentičnosti priče i kompaktnom formatu od pet epizoda savršenom za binge gledanje. Dodatnu emocionalnu težinu donosi mogućnost identifikacije s likovima koji se suočavaju s gubitkom, bolom i upornošću da pronađu istinu.